Brad Pitt se encuentra con Kanye West en servicio dominical cristiano [VIDEO]

Un suceso inesperado entre dos estrellas del mundo del entretenimiento mundial, y es que Brad Pitt se encontró en el rapero Kanye West en el servicio dominical que el esposo de Kim Kardashian viene realizando a modo de sanación espiritual.

El encuentro se dio en la localidad de Watts, California, Estados Unidos, una de las últimas paradas de Kayne West, quien desde hace meses está haciendo estos servicios en comunidades cristianas. En ese sentido, la presencia de Brad Pitt resulta más que anecdótica.

Brad Pitt y Kanye West durante el servicio espiritual

Resulta que el ex esposo de Angelina Jolie sorprendió con su presencia aquel día y a pesar de que no hubo acoso de parte de la gente congregada, el actor no pasó desapercibido cuando llegó hasta Kanye West para estrecharle la mano y saludarlo, aunque en otras imágenes se les ve a ambos sonriendo amenamente.

Kim Kardashian explica la labora de Kanye West

Algunos presentes hicieron videos y fotos improvisadas del momento para compartirlo en redes sociales, incluso, la esposa de kanye West, la socialité Kim Kardashian compartió un video en su cuenta oficial de Instagram.

En su momento, cuando se supo de los servicios que viene realizando Kanye West, Kim Kardashian explicó: “Definitivamente, es algo en lo que él cree, Jesús, y hay un ambiente cristiano. Pero no hay sermón. Es solo una experiencia cristiana muy espiritual, es más una experiencia sanadora, sólo es música”.

Las razones de Brad Pitt

De acuerdo a lo que informó el portal TMZ, esta es la segunda ocasión que Brad Pitt acude a este tipo de servicios cristianos, a los cuales en alguna ocasión han asistido otras personalidades como Kendall Jenner, Kourtney y Khloé Kardashian. Sin embargo, se desconoce las motivaciones personales del actor de “Once Upon A Time in Hollywood” para asistir a estas reuniones.

Brad Pitt asistió al servicio espiritual cuando se encuentra en una etapa muy contradictoria de su vida: por un lado está en inmerso en la separación con Angelina Jolie, la lucha por la tenencia de sus hijos; mientras que por el otro se encuentra promocionando su más reciente film “Once Upon A Time In Hollywood” de Quentin Tarantino, así como al estreno en el Festival de Venecia de “Ad Astra”, película que está próxima a lanzarse a nivel mundial.