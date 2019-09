Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto vivieron separados por años

La controvertida relación entre la actriz Angélica Rivera y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, vuelve al ojo público, luego de conocerse que habían dejado de compartir habitación varios años atrás de su separación oficial.

Un informe publicado en el portal Cuna de Grillos asegura que la exprimera dama vivía separada de su esposo en una casa dentro de la residencia presidencial.

“En los últimos años del sexenio de Peña Nieto el presidente de México no compartía la misma alcoba con su esposa Angélica Rivera. En exclusiva, nos han filtrado la imagen de la otra ‘Casa Blanca’ donde dormía la Primera Dama de México”, anunció como primicia el medio, el último miércoles 28 de agosto.

La supuesta casa donde habría vivido Angélica Rivera mientras estuvo casada con el presidente de México. [FOTO: Cuna de Grillos]

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto habrían adoptado esta forma de vida secreta para guardar las apariencias ante el público y no comprometer la forma de gobierno. No obstante, Cuna de Grillos asegura que la relación entre ambos no era mala y por el contrario “eran muy amigos”.

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto habrían guardado las apariencias hasta que termine el mandato presidencial. [FOTO: Instagram]

De igual forma, el medio especula que el romance entre Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruíz Eichelmann, de 31 años, no es reciente y, por el contrario, habría sido la razón por la cual “La Gaviota” corto los lazos maritales con el presidente mexicano.

Enrique Peña Nieto y la modelo Tanía Ruiz, quien supuestamente habría causado el divorcio presidencial. [FOTO: Instagram]

El diario El Universal informó el 4 de octubre del 2018, que la expareja presidencial había iniciado los trámites del divorcio. Dos meses después, en diciembre, Enrique Peña Nieto dejaba la administración de México a Andrés Manuel López Obrador [AMLO], y luego en enero fue captado en Madrid, España, con la modelo.

Ante ello, su aún esposa, Angélica Rivera se pronunció en redes sociales y declaró su intención de divorciarse. Unos meses más tarde, fue Enrique Peña Nieto a través de una publicación de Instagram que confirmaba que los trámites de divorcio habían concluido.

Mensaje de Angélica Rivera anunciando su separación de Enrique Peña Nieto. [FOTO: Captura de Instagram]