“Si dices que te vas”, lo nuevo de Jair Mendoza en salsa [VIDEO]

El cantante peruano Jair Mendoza quiere demostrar su versatilidad con la canción “Si dices que te vas”, tema que se hizo famoso en la voz del artista italiano Massimo Di Cataldo (51).

A través de su canal de YouTube, Jair Mendoza dio a conocer el último viernes la versión en salsa que hizo de la canción “Si dices que te vas”, con la que incursiona en género tropical.

Esta sofisticada y sensual salsa será la primera de una producción dedicada completamente a este ritmo. Según el exparticipante de “La Voz Perú”, este disco se convertirá en un hito y un sueño logrado.

“Esta nueva etapa para mi es todo un reto, un reto musical, porque si bien es cierto he tenido algunas colaboraciones grabando con Son Tentación y Josimar, creo que cantaré salsa porque siempre me ha gustado y es un género muy popular y trasciende generaciones, siempre he sentido que tengo una conexión especial con la salsa, de hecho Tony Succar me invitó a cantar con él en su show en el Teatro Peruano Japonés. Me pareció muy interesante dejarme llevar un poco por el ritmo que tanto me gustaba bailar”, manifiesta Jair Mendoza.

“Lo que quiero conseguir con este lanzamiento es decirle a la gente que para ser romántico no necesariamente tienes que cantar baladas”, agrega el intérprete peruano.

Jair Mendoza descartó abandonar su esencia. “Me considero un cantante romántico y siempre lo voy a ser, durante muchos años hice baladas y ahora haré salsa romántica, porque pienso que para expresar mi romanticismo no puedo encasillarme en un género musical y es lo que he venido haciendo todos estos años que me he dedicado a la música, tuve la oportunidad de trabajar en varias orquestas y aprendí a ser versátil”, sentencia el joven que tiene como fuente de inspiración a su menor hijo.

“Si dices que te vas” es una adaptación de una recordada canción que ha sido actualizada con la voz de Jair, el tema ha sido producido y grabado en Oszuary Records, la casa donde se han grabado los más grandes éxitos de salsa.

Jair espera que el tema ingrese rápidamente en la rotación de las radios en todo el país. Además, el artista prepara novedades para el lanzamiento de esta nueva etapa en su carrera, por lo que invita a que se mantengan atentos a sus redes sociales.