Wendy Sulca tras críticas por su aparición en ‘Vivo x el Rock’ : “Hay mucha discriminación hacia mí"

Wendy Sulca no se guardó nada tras los polémicos comentarios que se filtraron en redes sociales luego de que se diera a conocer su participación en el festival de Vivo x el Rock.

“Si no te gusta mi música, no la escuches” apuntó la cantante de 23 años quien será una de las nuevas estrellas nacionales invitadas al evento al igual que ‘Armonía 10’, ‘Los Shapis’, entre otros.

En esta linea, la artista que ahora incursiona en el reggaetón señaló que la música está para disfrutarla, sea cualquier tipo de género.

“La música está para escucharla, para cantarla, para bailarla. Creo que no hay que encasillarnos con un solo género. Va a haber varios escenarios; si no te gusta mi música no me escuches y listo” disparó Sulca durante una entrevista a RPP Noticias.

En medio de esta lluvia de críticas, la joven cantante no pudo evitar referirse al racismo del cual fue víctima desde el inicio de su carrera como cantante folclórica a una corta edad.

Sulca precisó que la discriminación hacia ella parte no solo desde el género musical en el que incursionó, si no también de su procedencia: “Hay mucha discriminación hacia mí simplemente por ser quien soy y por haber empezado cantando desde muy pequeña la música folclórica. Hay mucha discriminación hacia las personas que venimos de la sierra”.

Pese a los detractores, Wendy Sulca confiesa que aún espera ver a los peruanos unidos entre sí y no “pisoteándose': "Como dice mi canción ‘no me importa lo que digan, no me importa lo que hagan. Lo que pienses de mi vida suavecito me resbala’. Ojalá que entre peruanos nos apoyemos más; no hay que pisotearnos entre nosotros”, añadió.