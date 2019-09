Thalía se siente culpable por realizar algo inapropiado con Tommy Mottola

Thalía, quien es considerada como una de las mujeres más hermosas del mundo, suele engreír a sus millones de admiradores en Instagram con diversas publicaciones en sexys ‘outfits’, como también con actividades que realiza en el ámbito profesional.

Siendo una de las celebridades que resalta por su figura, Thalía admitió no haberse controlado al momento de ingerir ciertos antojos en su última salida con Tommy Mottola. A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “No me acuerdo” indicó que su hijo y esposo le habían pedido que les comprara ‘hot dogs’ en uno de sus lugares preferidos, del cual ya había comentado en publicaciones anteriores.

Thalía se olvidó de la comida saludable y sucumbió a los 'hot dogs'. (Foto: Instagram)

Todo parecía estar normal hasta entonces; sin embargo- en otras historias- la actriz mexicana se comparó con la expresión de su cachorra Gigi, porque se sentía culpable de haber comido como gula, explicando que ingirió varios ‘perritos calientes’ y rebanadas de pizza.

“Exactamente así como Gigi me siento, después de haberme comido todos los ‘hot dogs’ que me comí, así me siento de culpable, así con esos ojos”, expresó Thalía en un video.

En el siguiente material audiovisual que emitió en sus historias de Instagram, la intérprete mexicana explicó que se encontraba en el gimnasio con remordimiento.

“No tan contenta estoy en el gym, porque no he podido controlar mi gula en lo absoluto. En vez de comerme un ‘hot dog’, me comí tres; en vez de pedir una rebanada de pizza, me comí cuatro”, argumentó la amiga de Natti Natasha.

Thalía no se siente bien luego de haber comido cuatro porciones de pizza. (Foto: Instagram)

“No me caigo bien ahora. Moraleja, recalcar que la alimentación sana no es para verse bien, sino para sentirse bien”, acotó la también empresaria.

En diversas oportunidades, Thalía ha demostrado que los años no pasan por ella, pues no duda en lucir su curvilínea figura en sexy bikinis y cualquier ceñida prenda que destaca su formada anatomía.