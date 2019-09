Isabel Pantoja intentó seducir a Colate, ex de Paulina Rubio

El ex de Paulina Rubio, Colate Vallejo-Nágera se presentó en el programa PoliDeluxe de la cadena Telecinco, donde se sometió al polígrafo para revelar si era verdad o mentira los diferentes rumores que rondan su controvertida vida.

Una de las interrogantes que respondió el participante expulsado de ‘Supervivientes 2019’, fue sobre su relación con la cantante española de copla andaluza, Isabel Pantoja, de 63 años.

Colate, de 47 años, aseguró que la madre de Kiko e Chabelita Pantoja nunca se le insinuó mientras estaban grabando el reality en Honduras. No obstante, el polígrafo lo desmintió.

A razón de ello, el empresario español declaró que en algún momento se sintió atraído por ella, pero nunca pensó en tener una relación con Isabel Pantoja.

"Me atraía como persona, todos la conocemos... sexualmente no", afirmó, para después aseverar "se me insinuó en la isla".

Isabel Pantoja y Colate en el reality 'Supervivientes 2019'. [FOTO: Captura YouTube]

Colate y Elsa Pataky

Con respecto al supuesto romance que habría mantenido con Elsa Pataky, actual esposa del actor de Hollywood, Chris Hemsworth, protagonista de la saga Avengers, el español relató que conoció a la actriz por intermedio del expiloto de motociclismo español, Fonsi Nieto, quien fue su pareja hasta 2004.

Colate y Elsa Pataky fueron vinculados sentimentalmente. [FOTO: Instagram]

No obstante, Colate Vallejo-Nágera negó haber tenido relaciones sexuales con la actriz de “The Fate of the Furious”. Sin embargo, esto también fue desmentido por el polígrafo.

Colate negó haber tenido relaciones sexuales con Elsa Pataky. [FOTO: Instagram]

Esto generó una serie de memes y reacciones divertidas en Twitter a través del hashtag #Policolate.

Empero, el español aseguró que mantenía comunicación con Elsa Pataky e incluso conocía a su esposo, Chris Hemsworth.