Nicola Porcella le escribe carta a su hijo para que sea un “gran hombre”

Se refugia en su familia. Tras su alejamiento de la televisión por la agresión verbal a Angie Arizaga, el exchico reality Nicola Porcella ha elegido la red social Instagram como único medio para estar en contacto con sus fans.

Nicola Porcella ha mostrado en Instagram el día a día de su vida lejos de la pantalla chica, luego de que los productores de América TV lo sacaran de los programas “Esto es guerra” y “Estás en todas”.

La expareja de Angie Arizaga le escribió una carta a su hijo Adrianito, fruto de la relación que mantuvo con la maquilladora Francesca Lazo. Él le recordó a su heredero una promesa que hizo para que pueda ser un gran hombre.

Este fue el emotivo mensaje de Nicola Porcella a su hijo Adrianito que provocó las reacciones de los famosos, como Rosángela Espinoza:

“Desde el día que supe que ibas a venir sabía que iba a tener que luchar día a día por darte lo mejor. Me hice la promesa de hacerte un gran hombre, con valores y que puedas tener todo lo que yo no pude. Esa promesa sigue intacta y así tenga mil caídas por ti me levanto mil y un veces. Gracias por enseñarme tanto siendo tan chico. Te amo, emperador”.

Nicola Porcella asegura que su hijo le salvó la vida

Durante su primera participación en “El valor de la verdad”, el exchico reality Nicola Porcella le comentó al periodista Beto Ortiz que él se siente protegido por su hijo, y que este, pese a que es un niño, le ha enseñado muchas cosas.

Recordó que cuando tuvo una crisis, fue el pequeño quien lo ayudó para que pueda estabilizarse emocionalmente, añadiendo que su hijo Adrianito se convirtió en su salvador.

En su segunda aparición en “El valor de la verdad” solo le preguntaron sobre la agresión verbal a Angie Arizaga y sus sentimientos hacia ella.