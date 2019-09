Sandra Echeverría, la Usurpadora, critica por actuar como diva

Sandra Echeverría, protagonista de la nueva versión del éxito de Televisa “La Usurpadora”, respondió a las críticas de parte de miembros de la producción quienes desde hace meses la acusan de haber tomado poses de diva, y mostrarse soberbia y altanera durante las grabaciones.

Incluso se filtró a la prensa de México una supuesta pelea entre la actriz de 34 años, y la productora Carmen Armendáriz.

Al respecto, durante una rueda de prensa por el próximo lanzamiento de la telenovela –a realizarse el 2 de setiembre- la actriz se defendió alegando que todo eran chismes.

"Siempre que haces un proyecto importante en Televisa, siempre pasan ese tipo de chismes. Yo quiero ver qué proyecto que ha sido fuerte en Televisa no ha tenido ese tipo de chismes", expresó.

Sandra Echeverría enfrenta el reto de mejorar lo hecho por Gabriela Spanic en 1998. [FOTO: Instagram]

Sandra Echeverría vs. Carmen Armendáriz

De igual forma, Sandra –quien es esposa del cantante Leonardo de Lozanne- desmintió tajantemente algún tipo de inconveniente con Carmen Armendáriz, hija de la leyenda del cine mexicano, el actor Pedro Armendáriz.

"Y creo que para demostrar que no ha habido problemas subimos una foto Carmen (Armendáriz) y yo. Yo la adoro, al contrario, yo estoy más que agradecida con ella por la oportunidad que me dio", declaró en un intento por disipar los rumores.

Sandra Echeverría con la productora de "La Usurpadora". [FOTO: Instagram]

Sandra Echeverría: A veces tengo días malos

Sobre los malos tratos con el personal de la producción, declaró que por el contrario estos la ayudaron con sus horarios y poder estar con sus hijos. Aun así, reconoció que a veces el ritmo de las grabaciones le generaba estrés, pero que en ningún momento se le subió la fama a la cabeza.

“Quiero pensar que no (he perdido piso). Digo, todos tenemos de repente días malos, y de repente te llega el estrés porque tienes veinte o treinta escenas al día y más cuando tienes dos personajes. Hay días que estás un poco más estresada que otros, eso no significa que por eso ya eres la mujer más pesada del universo”, aseveró.