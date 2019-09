Ku Hye Sun cancela proyectos tras someterse a cirugía

Ku Hye Sun se mantiene activa en Instagram tras el anuncio de su separación de su esposo y coprotagonista del dorama “Blood”, Ahn Jae Hyun, de 32 años.

No obstante, una de sus publicaciones causó alarma entre sus 1,4 millones de seguidores, al publicar una fotografía desde la cama de un hospital, anunciando que no asistirá al Festival Internacional de Imagen y Cortometraje Extremo de Seúl, que iniciaría el 3 de septiembre.

“Me extirparon pólipos y actualmente estoy hospitalizada (porque todavía tengo otras pruebas que deben hacerse), por lo que no asistiré al festival de cine. Lo siento”, escribió la actriz el último 30 de agosto.

Aunque Ku Hyu Sun no especifica en que zona se detectaron los pólipos, se saben que este crecimiento de tejido anormal se puede producir en las membranas mucosas del colon, nariz o en la pared interna del útero.

30 de agosto. Selfie de Ku Hye Sun desde la cama de un hospital. [FOTO: Instagram]

El cortometraje de Ku Hyu Sun

La participación de la actriz de 34 años, en el mencionado Festival Cinematográfico serviría para promocionar su proyecto "Mystery Pink”, protagonizado por los actores coreanos Seo Hyun Jin y Yang Dong Geun.

¿Ku Hyu Sun envía indirectas a Ahn Jae Hyun?

Otra de las publicaciones que ha causado controversia, es la realizada en las primeras horas del 1 de setiembre.

En ella, la actriz publica la portada de su álbum del 2013 “¿Would We Be Be Happy?” (¿Seríamos felices?), junto al mensaje: “Si no hubiera dicho que te amo en ese entonces, ¿estaríamos felices?”

No resultan pocos los seguidores que han interpretado esta publicación como una forma de la actriz de exteriorizar los sentimientos que la embargan por su separación de Ahn Jae Hyun.

1 de setiembre. Ku Hye Sun publicó la portada de su álbum del 2013. [FOTO: Instagram]