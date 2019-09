John Travolta fracasa con su última película

La última película protagonizada por John Travolta, The Fanatic, ha tenido un frío recibimiento en las salas de cine estadounidenses en su primer fin de semana de estreno.

PUEDES VER John Travolta confunde a Taylor Swift con drag queen en los MTV Music Awards [VIDEO]

La producción independiente dirigida por el líder de la banda Limp Bizkit, Fred Durst, solo ha recaudado US$3,153 de 52 salas de cine repartidas por los EE. UU, informó The Hollywood Reporter.

Asimismo, el medio especializado en cine indicó que la cinta de John Travolta, que narra la historia de un hombre obsesionado con una estrella de cine, ha recibido calificaciones negativas por parte de los críticos en cine y, a su vez, ha marcado el cuarto fracaso consecutivo en el cine del recordado protagonista de Grease.

Según The Hollywood Reporter, este thriller psicológico está yendo aún peor que In a Valley of Violence (2016), que protagonizó con Ethan Hawke y Killing Season (2013) con Robert De Niro, filme que solo estuvo solo tres en cartelera. Asimismo, la cinta sobre la mafia italiana, Gotti (2018) solo llegó a US$4.3 millones tras su estreno en 503 salas en territorio estadounidense.

PUEDES VER John Travolta le dedica conmovedor mensaje a Olivia Newton-John tras confesar que padece cáncer

Cabe recordar que el último éxito de taquilla de Joh Travolta fue el musical Hairspray, el cual protagonizó con Zack Efron en 2007.