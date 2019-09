¿Marlon Brando hizo llorar a Michael Jackson?

Miko Brando, hijo de la leyenda de Hollywood, Marlon Brando, respondió al informe que aseguraba que su padre hizo llorar al “Rey del Pop” Michael Jackson, cuando lo enfrentó por los rumores que circulaban sobre su sexualidad.

“Fui amigo de Michael Jackson por más de 27 años y mi padre lo adoraba. No aprecio que las palabras de mi padre se hayan torcido para implicar que Michael lastimó a alguien", escribió Miko Brando en una carta publicada en LA Times.

La misiva del hijo del protagonista de “El Padrino” hacía referencia al podcast “Historias telefónicas: los juicios de Michael Jackson”, del comunicador Brandon Ogborn.

En el podcast se aseguraba que había una declaración jurada de Marlon Brando, durante la investigación fiscal realizada a Michael Jackson en 1994.

Según el documento –leído por Brandon Ogborn- el actor de Hollywood relata una conversación que mantuvo con el cantante en su rancho de Neverland.

Por su parte, el diario The Times señaló que Brandon Ogborn verificó la autenticidad del documento con el juez Lauren Weis, quien actuó de fiscal en el juicio contra Michael Jackson, en Los Ángeles.

"'Bueno, ¿quiénes son tus amigos?' Él dijo: 'No conozco a nadie de mi edad. No me gusta nadie de mi edad. Le dije: "¿Por qué no?"

"Él dijo: 'No sé, no sé'. Estaba llorando lo suficiente […] Traté de calmarlo. Traté de ayudarlo todo lo que pude", declaró el actor Marlon Brando en el documento leído por Brando Ogborn.

De igual forma, The Times agrega el "Brando les dijo a los fiscales que originalmente pensó que Michael Jackson era homosexual, pero ahora creía que era bastante razonable concluir que pudo haber tenido algo que ver con los niños”.

A raíz de este informe, Miko Brando se pronunció asegurando que todo era falso con la única finalidad de promocionar el podcast de Brando Ogborn.

“Esto es solo el truco publicitario barato de alguien para promocionar su podcast pagado. Mi padre nunca habría sido amigo de Michael si pensara que era capaz de hacer daño a los niños, y nunca implicaría nada negativo sobre Michael. Por favor corrige tu historia”, escribió Miko Brando y hasta el momento no ha tenido contestación.