Joaquin Phoenix conquista el Festival de Venecia y recibe ovación por “Joker”

El 2019 ha sido un año bastante flojo en cuanto a producciones cinematográficas se refiere; sin embargo, una de las pocas cintas que causa bastante expectativa es “Joker”, la cual es protagonizada por el aclamado Joaquin Phoenix, quien se pone en la piel del legendario antagonista de Batman. El film ha sido estrenado en el Festival de Venecia, en la cual el polifacético actor fue sido ovacionado por el público que esperaba con ansias su presencia.

Y es que el arribo de Joaquin Phoenix a la ciudad italiana ha sido todo un boom, ganándose los aplausos de los asistentes, de los fans quienes pedían a gritos un autógrafo pues la expectativa que han generado los dos tráilers de “Joker” han causado la histeria total entre los fanáticos de los comics como de aquellos que no lo son.

Joaquin Phoenix fue aclamado en el Festival de Venecia

El “hype” que se ha creado en torno a esta cinta le valió a Joaquin Phoenix una ovación multitudinaria del público que se prolongó por ocho minutos. En dicho momento estuvieron presentes el director de “Joker” Todd Phillips y la actriz Zazie Beets.

Y es que podríamos decir que la película es un descenso a la locura, cosa que el tráiler nos deja muy en claro, ya que Arthur Fleck (interpretado por Joaquin Phoenix), es un payaso que siente que su misión es hacer reír a las personas, pero una serie de eventos desafortunados a nivel personal van alimentado al ser oscuro que lleva en su interior y que, finalmente, se convertirá en el Joker, el villano por excelencia que en el futuro aterrorizará a Gotham.

Para muchos es conocido que Joaquin Phoenix es un acto muy comprometido con cada proyecto que toma, de hecho, su carrera está repleta de papeles muy demandantes a nivel de interpretación, disimiles entre si, es difícil recordar un rol que sea similar al anterior, y “Joker” es una muestra de ello.

Zazie Beets, Joaquin Phoenix y Todd Phillips.

Cuando se le preguntó a Joaquin Phoenix por aquello que lo atrajo por interpretar a un personaje muy vinculado a la cultura de los comics, el actor reveló que acercar el guion a la versión del director Todd Phillips fue la clave:

“Lo que me atrajo de hacer esta cinta y este personaje, fue que nos acercaríamos a él a nuestra manera. Entonces, yo no me acerqué a ninguna otra interpretación previa de él”.

Seguidamente, el actor que se hizo conocido mundialmente por su papel del emperador Cómodo en la aclamada película “Gladiador”, confesó el tipo de rutina que tuvo que realizar para acercarse más al “Joker”:

Joaquin Phoenix firmando autógrafos a los fans.

“En los primeros ensayos, me dieron un diario que él tenía, su diario, sus chistes. Eso me ayudó bastante porque habían pasado un par de semanas y no sabía cómo empezar, entonces Todd me mando un diario vacío. No supe qué escribir, así que le pregunté a Todd y me dio sugerencias y después de algunos días ignoré lo que me dijo y de repente ya salía por sí mismo. Y eso me hizo descubrir mucho del personaje en ese momento”.

Por otro lado, el propio Joaquin Phoenix dio algunas luces de cómo se desarrolla este descenso a la locura que lleva a Arthur Fleck a convertirse en el Joker: “Creo que el Joker es una parte que trata de salir del mismo Fleck, y fue una forma interesante de considerar su risa, pero honestamente no creí que fuera capaz de lograrlo”.

Asimismo, confesó algunas infidencias de cómo asumió el reto de interpretar esta versión alternativa del archivillano de Batman, en especial aquella risa enfermiza que a todos ha dejado sorprendidos tras ver los trailers: “Practiqué sólo y luego le preguntaba a Todd si podía hacer audiciones de mi risa, porque sentía que tenía que hacerlo en el momento, frente a alguien más. Me tomó mucho tiempo”.