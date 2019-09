Renzo Schuller tras su paso por ‘Combate’: “No todos son tus amigos”

Renzo Schuller fue uno de los conductores del alguna vez popular programa reality “Combate”. El también actor hizo dupla con Gian Piero Díaz por la gran química que ambos mostraron. Pero la salida del segundo hacia “Esto es Guerra” hizo correr muchos rumores de una supuesta ruptura de la amistad entre ambos personajes. Sin embargo, el popular ‘Shushu’ hizo un comentario que podría estar relacionado al conocido ‘Pipi’.

En una entrevista hecha a un medio local, Renzo Schuller confesó que su pasó por “Combate” fue positivo y le ayudo a conocer mucho mejor a las personas en diversas facetas:

Gian Piero Díaz y Renzo Schuller junto a Karol G.

“Me sirvió para darme cuenta que no todo es bonito, no todo es feo. Conoces cómo se comportan las personas en ciertos ambientes. Ahora sé con quién trabajar, con quien no y no tomarlo personal. No sentir que todos son tus amigos porque no es así”.

Esta última declaración podría estar relacionada a Gian Piero Díaz, quien se sabe dejó abruptamente ATV para mudarse a América TV para estrenarse como conductor de “Esto es Guerra” junto a Mathías Brivio. Aunque no está asegurado del todo, muchos rumores señalan que para ese entonces la amistad con Renzo Schuller estaba en su punto más bajo.

Gian Piero Díaz en "Esto es Guerra" al lado de Mathías Brivio.

Renzo Schuller reflexiona sobre la televisión

Pero Renzo Schuller aseguró que conoció a muchas personas que han sido importantes para él: “Conocí mucha gente que valoro mucho”.

Por otro lado, Renzo Schuller habló sobre lo frío que puede ser el mundo de la televisión cuando eres exitoso y cuando no te ves favorecido por la preferencia del público: “Hoy funciona (un programa) y eres el más querido, pero mañana no y te dicen ‘ya, chau’. Aprendí a aceptar esas cosas porque funciona así”.

Renzo Schuller lidia con las críticas y las redes sociales

Renzo Schuller reflexiona sobre el impacto que tuvo su paso por la señal abierta y destaca que: “Fue una etapa de terapia. Para decir que ‘yo no le puedo gustar a todo el mundo’, así esté haciendo todas cosas bien, siempre hay gente que aplaudirá las cosas que hago y otras que ven que agarro el zapato (a una mujer) y dirán ‘ah, la manoseó’”.

Sobre las críticas, el ex conductor de “Combate” puntualizó: “Hoy, más que nunca, con las redes sociales, la gente está esperando en qué momento hago algo para darle la vuelta y resaltar lo negativo y no lo positivo”.