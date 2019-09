Michelle Soifer puso en peligro la vida del actor Bruno Ascenzo [VIDEO]

Dejó sin palabras a la concursante. En la última gala del programa “El artista del año” se vivió un programa de lujo con la presencia del actor Bruno Ascenzo en la mesa del jurado, acompañado de Tilsa Lozano y Morella Petrozzi.

Una de las participaciones que llamó la atención fue la de Michelle Soifer, cantante y exchica reality de “Esto es guerra”. Ella se unió junto al actor Miguel Álvarez, conocido por su personaje en “Ojitos hechiceros”.

Michelle Soifer

Ellos interpretaron una canción de la telenovela “Los ricos también lloran” en el escenario de “El artista del año”. Su show provocó los elogios de los miembros del jurado, quienes se quedaron rendidos con su talento y beso al final de la escena.

A la hora del que el jurado diera su opinión sobre su presentación, el actor Bruno Ascenzo sorprendió a más de uno al recordar una curiosa anécdota con Michelle Soifer en lo que pudo ser un fatal accidente de tránsito.

El actor peruano recordó que Michelle Soifer casi lo atropella cuando él caminaba por las calles de Miraflores. Su comentario provocó las risas de la cantante. Esto fue lo que dijo:

“Me gustó muchísimo, me divertí un montón. Michelle, creo que te lo he dicho... Una vez te lo dije cuando casi me atropellas en Miraflores. Pero se lo dije, me encantas., no importa, atropéllame si quieres. Me encantas, Michelle”.

Pese a que no quiso dar más detalles de lo ocurrido, la conductora de televisión Gisela Valcárcel no pudo ocultar su impresión por lo que había escuchado.

Michelle Soifer regresa a “El artista del año”

Luego de tener su participación como co-conductora de “Reinas del show”, la cantante Michelle Soifer fue convocada para formar parte de los participantes de “El artista del año”, con Mayra Goñi, Paula Arias, Nesty, entre otros.