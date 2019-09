“El artista del año”: compañero de Gisela Valcárcel tiene terrible caída en vivo

En plena emisión de “El artista del año”- en su tercera gala- el locutor y coanimador del reality Aldo Díaz, conocido como ‘Apoteósico’, tuvo una terrible caída mientras Gisela Valcárcel conversaba con Emilio Jaime en la pista de baile del reality.

En las imágenes que emitieron en “El artista del año” se observa al compañero de Gisela Valcárcel resbalándose a un lado del set principal. Algunos de los asistentes se preocuparon por el incidente, mientras que otros solo soltaron carcajadas frente al infortunio del popular ‘Apoteósico’.

Coanimador de "El artista del año" se llevó el susto del año en la reciente emisión del reality. (Foto: captura)

PUEDES VER Briyit Palomino muestra su lado más osado con un ceñido traje

Pese a sus intentos por agarrarse de la mesa de vidrio, el coanimador terminó en el piso. Gisela Valcárcel corrió a su rescate para ponerlo a buen recaudo. “Se cayó Aldo. ¿Qué ha pasado?”, preguntó la presentadora de América TV a su colaborador.

“¿Aldo qué te pasó? Te han metido cabe. Se ha caído de la forma más tonta”, manifestó la popular ‘Señito’ en plena emisión de “El artista del año”.

El locutor indicó que se había golpeado todo. En tanto, los miembros del jurado no pudieron dejar de reír al ver a ‘Apoteósico’ sobándose la pierna y tratando de explicar lo que ocurrió mientras se retiraba del set principal del reality de baile y canto.

Coanimador de "El artista del año" se llevó el susto del año en la reciente emisión del reality. (Foto: captura)

“Se ha caído horrible. Pero ya no sé si me hace la broma o no Aldo.¿Qué pisó en falso? Como no tiene media se le ha doblado más rápido, perdonen. Ok (...) ¿Pero está bien no Aldo?”, se le oye decir a Gisela Valcárcel antes de seguir entrevistando a Emilio Jaime sobre la presentación que tuvo en “El artista del año”.