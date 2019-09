Chanel hace historia al contratar a Teddy Quinlivan, la primera modelo transgénero en su historia [FOTOS]

La compañía francesa de moda Chanel anunció que contará por primera vez en su historia con una modelo transexual como cabeza para una de sus campañas internacionales, cuando Teddy Quinlivan, quien en 2017 se declaró abiertamente transgénero, sea la imagen de su próxima línea de cosméticos.

Siguiendo una tendencia que se está haciendo cada vez más común en el mundo, la firma de la diseñadora Coco Chanel se sumará a las apuestas inclusivas que hicieron recientemente Victoria’s Secret por Valentina Sampaio y Make Up For Ever con Andreja Pejic.

“Soy la primera persona abiertamente transgénero que posa para Chanel y estoy profundamente orgullosa de representar a mi comunidad”, precisó Quinlivan, una activista reconocida por los derechos LGTBI, a través de su cuenta personal de Instagram.

Theodora Quinlivan descubrió desde muy temprano edad su orientación y decidió someterse a un cambio de sexo cuando cumplió 18 años. Fue Nicolas Ghesquière, director de Louis Vuitton, quien en el año 2015 descubrió a la joven que hoy en día tiene 25 años. Desde entonces, su trayectoria ha estado colmada de trabajos para reconocidas firmas como Giambattista Valli, Moschino, Valentino, Versace, Dior Haute Couture.

Teddy Quinlivan. Street style, Fall Winter 2019, Paris Fashion Week, France - 28 Feb 2019

Sin embargo, su gran temor siempre fue que al revelarse su condición transgénero fuera rechazada por la industria. Finalmente, tomó la decisión de hacerlo público en el año 2017 y ahora es el rostro principal de la campaña «Summer Look» de la casa Chanel Beauty.

“El mundo te derribará, te escupirá, y te dirá que no vales. Está en tu mano tener la fuerza para levantarte y seguir adelante”, reza otro de los mensajes que la nueva modelo de Chanel dejó en las redes.

De esta manera, Chanel se suma a la lista de marcas dedicadas a la moda que en los últimos años han retado los estereotipos de belleza asentados en la industria, presentado campañas de respeto e inclusión con modelos de talla grande o, como en estos casos, de género diverso.