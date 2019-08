Silvia Pinal es nuevamente abuela tras el nacimiento de su primer nieto varón

Silvia Pinal, la recordada actriz mexicana y madre de Alejandra Guzmán, ‘saltó de júbilo’ por el nacimiento de su primer nieto varón.

En una entrevista con Alfredo Palacios, Doña Silvia mostró su emoción por convertirse nuevamente en abuela: “Soy abuela, soy abuela, acaba de nacer mi nieto, el hijo de Luis Enrique acaba de nacer”.

La primera actriz mexicana fue cuestionada por la alegría que invadía en el programa, respondiendo así: “Ay como no, además es hombrecito, porque estamos llenos de viejas en la casa”.

Tras la noticia, Alejandra Guzmán, a través de su cuenta de Instagram, le dio la bienvenida a su sobrino compartiendo una tierna imagen donde añadió: “Bienvenido a la vida, mi querido APOLO”.

Captura de Instagram

El padre también lo publicó en sus redes sociales, con una fotografía donde muestra a la familia completa: "Apolo que viene en camino ya llegó, bienvenido al mundo hijo", escribió en la publicación que acompaña la imagen.

Captura de Instagram

El nuevo integrante de la familia, es hijo de Luis Enrique Guzmán y su pareja Mayela. El pequeño recién nacido nació el pasado 30 de agosto en la Ciudad de México.

Silvia Pinal conocerá a su nieto este sábado

Silvia Pinal detalló que verá por primera vez a su nieto este sábado 31 de agosto.

“Hablé con mi hijo para decirle que ahorita iba y me dijo ‘mamá no vengas porque no los dejan entrar a verlo, o sea que hasta mañana es mejor que vengas’, pues bueno”, acotó.

Silvia Pinal