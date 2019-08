Silvia Cornejo viajará al extranjero tras comprometedor video de su pareja

La conductora Silvia Cornejo no pasa por su mejor momento en la televisión luego que el programa “Magaly TV, la firme” difundió un comprometedor video en que su pareja y padre de su hijo besa a otra mujer.

Ante la difusión de estas imágenes, la conductora de “América Espectáculos” ha preferido no pronunciarse al respecto y continúa presentándose en su espacio televisivo.

A diferencia de otras semanas, Silvia Cornejo estuvo al mando en más de una secuencia de “América Espectáculos” por las vacaciones de su compañera Rebeca Escribens y en una reciente edición de este espacio, la exreina de belleza también quiso hacer referencia a sus días de descanso.

“Sí, me voy. Ahorita nomás. Esperen que venga Rebeca (Escribens) y de ahí me toca a mí. Me voy a unas pequeñas vacaciones, ¡mínimo!”, comentó Silvia Cornejo en la última edición de “América Espectáculos”.

Cornejo hizo referencia a sus vacaciones luego que la producción de su programa puso como música de fondo el tema “Mi primer millón” de la agrupación Bacilos, donde se menciona a Miami.

El programa “Magaly TV, la firme” difundió un comprometedor video en que Jean Paul Gabuteau, pareja de la conductora Silvia Cornejo, besa a la madre de su primer hijo.

Tras la difusión de las imágenes, el programa de Magaly Medina volvió a captar a Jean Paul Gabuteau, pero esta vez con Silvia Cornejo. La periodista de ATV señaló que al parecer la presentadora de “América Espectáculos” habría perdonado al padre de su hijo.