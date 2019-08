Shirley Cherres a Mauro Lainez: “Si me querías agarrar de segundo plato, yo te agarré de postre”

Shirley Cherres regresó con todo. Y es que luego de hacer público el íntimo encuentro que tuvo con el futbolista mexicano Mauro Lainez, deportista casado y padre de una hija, la exporrista del Sport Boys reapareció ante las cámaras de espectáculos e hizo una polémica reflexión.

Como se recuerda, el encuentro entre Cherres y el jugador del Club Tijuana inició cuando este último arribó a nuestro país para participar en los Juegos Panamericanos.

Rumores y videos compartidos en un programa de espectáculo llevaron a que la exporrista revelara el ‘intimo acercamiento’ que tuvo con Mauro Lainez.

Este ‘affaire’ fue protagonista de diversos titulares tras conocer que el seleccionado mexicano era casado además de padre de una niña.

Pese al tiempo, Cherres aún recuerda con detenimiento la estrategia que el jugador utilizó para lograr salir con ella: "él me cambiaba rápidamente de conversación.

En esta línea, precisó que pese a lo ocurrido, ella pudo disfrutar el momento: “Hay mejores. Yo disfruté, no me voy a quejar de eso”,dijo.

Fiel a su estilo, la exporrista no dudó en sellar esta tórrido experiencia con el mexicano con una peculiar declaración “Si tú me querías agarrar de segundo plato, yo te agarré de postre, me lo comí, me lo disfruté y punto, nadie me quita lo bailado”, sentenció.