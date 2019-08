Sheyla Rojas defiende las cirugías de Flavia Laos

Durante la última emisión de “Estás en todas”, Sheyla Rojas sacó cara por las mujeres que se han hecho arreglos estéticos, como el caso de Flavia Laos, a quien no dudó en defenderla.

El espacio sabatino revivió el enfrentamiento entre Ducelia Echevarría y la pareja de Patricio Parodi, que se desencadenó el último viernes en el programa “En boca de todos”.

Como se recuerda, la integrante de "Esto es guerra" criticó sin motivo alguno las cirugías que se hizo la actriz.

Ante esto, Sheyla Rojas mostró su incomodidad, pues, ella también optó por hacerse unos arregelitos para mejorar su apariencia.

“Es difícil. Somos mujeres. Somos guapas todas, operadas, no operadas, naturales, no naturales. Somos lindas (... ) Ahí chocas conmigo Ducelia, yo me he hecho algunos retoques”, mencionó.

Por su parte, Choca Mandros, compañero de conducción de Rojas, señaló que Ducelia cayó en un exceso por criticar a Flavia Laos.

Luego de defender a Flavia Laos y reconocer que también se sometió a varios procedimientos para mejorar su apariencia, Sheyla Rojas fue víctima de crueles burlas por parte de Choca Mandros, quien no dudó en trolearla en vivo.

Todo empezó cuando Rafael Cardozo contó que se operó la nariz y, Choca mencionó que no habría tiempo para que Sheyla hable sobre su arreglos, dejando entender que tiene muchos.

La conductora tomó con humor las palabras de Mandros y dijo entre risas: "El programa tiene que continuar".

Patricio Parodi defiende a Flavia Laos

Tras las declaraciones de Ducelia Echevarría, Patricio Parodi no se quedó callado y salió en defensa de su pareja Flavia Laos.

“Yo tengo buena relación con Ducelia, me cae bien. Como capitán y compañero de trabajo (Esto es guerra) la motivo a la competencia; lo que hace bien y lo que no, pero creo Flavia no la hecho nada, no la ha tocado. Ella respeta a la gente y también se merece lo mismo. Se lo hice saber a Ducelia”, comentó el modelo.

