En serie de Amazon ‘Cómo sobrevivir soltero’

El actor peruano Javier Delgiudice acaba de ser fichado para la nueva producción de Amazon Prime Video, ‘Cómo sobrevivir soltero’, a cargo de los hermanos Sebastián y Emiliano Zurita.

“Se grabará en México. Todavía no puedo detallar mi personaje, pero seré el padre de uno de los protagonistas. Un hombre estricto, que es dueño de una corporación, una suerte de bufete. Alguien muy importante a nivel empresarial y que tiene muchas diferencias con su hijo”, contó el actor, quien estuvo hace poco en Lima.

‘Cómo sobrevivir soltero’ es una coproducción con Sony y Addiction House, que ha sido descrita por la prensa como “un drama millenial de 13 episodios”.

Tú vienes de hacer mucha televisión en producciones para la pantalla chica colombiana. ¿Qué te parece la nueva corriente del streaming?

Es lo máximo, el año pasado ya experimenté en ‘Bolívar, una lucha admirable’, que emitió la plataforma Netflix. Allí hice del marqués De Torre Tagle, se emitió también por la cadena Caracol. Y en marzo grabé para Univisión una parodia de la polémica entrevista que le realizó el periodista Jorge Ramos a Nicolás Maduro. Yo hice de Ramos, quien luego de emitirse, me dijo que lo había estudiado muy bien (risas).

Delgiudice, además se encuentra a la espera de la respuesta de dos castings que realizó en Bogotá (para un proyecto a filmarse en Argentina) y otro en Lima. Experimentado y siempre cauto, señala que un actor, de la edad que sea, jamás debe negarse a un casting.

“Si un actor dice que ya no está para pasar casting, no sabe lo que se pierde. Creo que uno debe tomar una audición como un ejercicio actoral, y eso es delicioso porque de alguna manera te dan la posibilidad de mostrar una faceta tal vez diferente que no habías podido exhibir en determinados roles. Si te castean para un personaje de ‘x’ características, tienes la posibilidad de construirlo, pero brevemente, porque las audiciones no son precisamente la creación del personaje, sino acercamientos. Pero ahí el director es donde ve tus condiciones, cómo manejas tus emociones, cómo trabajas y cómo puede sacar lo mejor de ti”.

Finalmente, señaló que no se debe estigmatizar a los ‘chicos reality’ que desean ser actores. “Es válido en la medida que estén preparados y que te permitan prepararlos. El que no quiere prepararse se pierde la brillante oportunidad de crecer en esta carrera, donde nunca dejas de aprender. Yo, ahora mismo, acabo de terminar un taller en México donde llevé un curso de ‘Actuación Natural para Actores Avanzados’, a cargo de Victoria Hernández. El que cree que sabe está fregado en este medio, tú nunca vas a dejar de aprender”.

Claves

- Residencia. El peruano vive entre aviones. Hace casting en Perú, México y Colombia.

- Vocero. Anunció la 17ª Carrera y Caminata Avon 5k y 10k, que organizan Avon y La Liga Contra el Cáncer.