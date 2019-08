Mayra Goñi sobre su relación con Nesty: “No necesito armar un romance para sobresalir”

Hace unas semanas Mayra Goñi fue llamada para paticipar de la segunda temporada de “El artista del año”. Allí llegó con el objetivo de levantar la copa y relanzar su carrera musical.

En medio de los rumores de una relación con el cantante cubano Nesty, la actriz y cantante reveló que aún no oficializaron su relación, a pesar de que se les ve juntos desde hace unos meses.

En la nota informativa, extraída del medio RPP, Goñi declaró sobre lo especulado.

"Todavía no se declara, pero nos queremos mucho y estamos disfrutando el momento. Y no quiero suponer que ya estamos, porque en un momento de mi vida me fue muy mal, yo creí que ya estaba en una relación y, al final, me terminaron diciendo, "yo nunca te dije para estar" (risas). Soy una mujer chapada a la antigua, y me gusta que me propongan empezar una relación", dijo la joven cantante.

Mayra Goñi. Foto: Instagram

Así también, agregó que no le gusta que la involucren en escándalos, pues desea destacar por su talento.

“Soy una artista que no necesita armar un romance o hacer escándalo para sobresalir, tengo talento y eso es lo más importante", comentó.

“A mí me importa lo que piensa la gente que me quiere y me conoce, quienes saben realmente la clase de persona que soy, después, lo que pueda decir el resto, si es armado o no, cada uno tiene derecho a opinar”, añadió la actriz de ‘Yuru: Princesa de la selva’.

La joven cantante estará nuevamente en la pista de baile este sábado para deleitar al jurado y demostrar al público su talento artístico.

