Jungkook de BTS alborota a sus fans al estrenar nuevo look [FOTOS]

El idol kpop Jungkook –quien es tendencia por su próximo cumpleaños a realizarse el 1 de setiembre- causó gran euforia entre sus fans al compartir en Twitter un selfie mostrando su nuevo look.

No obstante, esto ocurrió luego de varias semanas de ausencia después de que BTS anunciara que se tomarían unas vacaciones para reiniciar su gira en octubre del 2019.

El miembro más joven de BTS, se mantuvo inactivo en comparación con sus otros compañeros. Aun así, después de las dos primeras semanas Jungkook decidió postear una serie de mensaje en Weverse, una comunidad en línea creada especialmente para que el ARMY –nombre oficial del fandom de la agrupación- y los miembros del grupo se comuniquen.

Tal fue la conmoción que causó Jungkook en Weverse, que la aplicación de bloqueo, esto a pesar de que el actor comentaba con sus seguidoras diarias sus actividades cotidianas como jugar Overwatch, dormir y comer rameyeon.

Tras la caída de Weverse, el fandom de BTS se dirigió a Twitter para comentar todo lo ocurrido con la aplicación. Asimismo, también surgieron las especulaciones de por qué Jungkook no había posteado ninguna fotografía suya.

"Qué sucede si Jungkook tiene un pelo muy muy largo en este momento y no publica selfies porque quiere sorprendernos después de su descanso", escribió una seguidora en Twitter.

Jungkook de BTS cumplirá 22 años el 1 de setiembre. [FOTO: Instagram]

Esto a razón de uno de los últimos conciertos que brindó BTS en agosto del 2019, cuando actuó en el Lotte Duty Free Family Concert. En dicho evento se evidenció que el cabello de Jungkook había crecido más.

Incluso el propio cantante lo confirmó posteriormente: "Me dejaré el pelo un poco más largo”.

Jungkook de BTS durante el Lotte Duty Free Family Concert 2019. [FOTO: Twitter]

Ahora, tras la expectativa generada y quizás impulsado por la caída momentánea de Weverse, Jungkook decidió compartir un selfie suyo al interior de un coche, dejando ver su cabello más largo, con un flequillo que cae sobre sus ojos y recogido en una pequeña coleta en la nuca.

Jungkook de BTS publicó el 29 de agosto un nuevo selca. [FOTO: Captura Twitter]

“¡Armys! Todo va bien, ¿verdad? He estado pasando todos los días muy felizmente gracias a ustedes, jaja. Muchas gracias", comentó el idol coreano, obteniendo 523,4 mil retweets y 1.6 millones de Me Gusta.

“¡El cabello largo es realmente genial!", “Ahora no sé cómo seguir tranquilamente con mi día si me están diciendo que quizá Jungkook en la selca (abreviatura para la frase en inglés self cam) que subió tenía el cabello recogido”, fueron algunos de los comentarios que se dejan leer en torno al alboroto que causó el nuevo look del cantante.