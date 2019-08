Sophie Turner revela quién es su Jonas favorito: no es Joe [FOTOS]

La actriz Sophie Turner ha hecho de Twitter su red social favorita desde hace algún tiempo para compartir los mejores momentos al lado de su reciente esposo Joe Jonas, integrante de los Jonas Brothers.

PUEDES VER Sophie Turner y Joe Jonas se hacen el mismo tatuaje en homenaje a Waldo

El reciente matrimonio de la popular pareja causó revoluciones en las jonaticas que miraban con buenos ojos a la talentosa estrella de ‘Game of Thrones’; sin embargo, una reciente publicación de Turner ha sorprendido a más de uno.

¿La razón?, mediante un tuit, la actriz reveló quien ha sido realmente su Jonas favorito y para curiosidad de muchos no es Joe Jonas.

¿Quién es entonces el Jonas favorito de Sophie Turner? La estelar de GOT decidió revelar su ‘verdad’ gracias a un video que una fanática de los hermanos Jonas compartió en Twitter.

PUEDES VER Sophie Turner y Joe Jonas desconsolados por terrible tragedia [FOTOS]

Tal como se aprecia en la red social, la 'jonatica’ decidió retroceder en el tiempo y compartió un segmento de lo que fue la serie “JONAS”, protagonizada por los hermanos Jonas. En esa corta grabación se escucha a un joven Kevin Jonas, en ficción, respondiéndole y agradeciéndole a una fanática llamada Sophie quien aseguró que él era el más lindo de la banda.

Con el mensaje “Oh por dios fue Kevin el favorito de Sophie Turner todo este tiempo?", la usuaria compartió el video, etiquetando a la esposa de Joe Jonas en el mensaje, quien curiosamente lleva el nombre de la fanática que en ficción que le dedicó aquel romántico mensaje

Sophie Turner no pudo evitar reaccionar y responder al video señalando que, en efecto, es Kevin Jonas su Jonas favorito: “The truth is out. Sorry , Joe Jonas”.

Como era de esperarse, su ahora esposo Joe Jonas respondió al mensaje con un emoji que aumentó las carcajadas de las fanáticas.

Y es que si hay algo por lo que se caracteriza esta pareja es por su sentido del humor, el cual demuestran en cada una de sus apariciones en público.