Eva Ayllón sobre Vivo x el rock: “Hay que fusionarnos”

La cantante criolla, Eva Ayllón, opinó de Vivo x el rock y la incursión de cumbia en el festival que se ha caracterizado por reunir a bandas nacionales e internacionales. “Hay que fusionarnos, definitivamente. Si yo tengo que cantar un rock lo cantaré, pero también déjenme cantar mi festejo para que todos los chicos se vayan enamorando de la música”, dijo en la conferencia de prensa.

Ayllón, quien ha cantado distintos géneros musicales, como la salsa, insistió en que ve esta fusión como positiva para difundir la música nacional. “Yo no tengo ningún problema con la juventud porque la juventud me oye, gracias a Dios me oyen. Eso lo sé por las redes (sociales) y me parece espectacular que se haga esta fusión, apoyo totalmente y lo agradezco, no sé de quien sea la idea, pero le agradezco”.

De otro lado, Ayllón cuestionó la programación de las radios locales y las llamó “radios del recuerdo”, porque es difícil para un artista conseguir que pasen sus disco nuevos. "Una vez critiqué a Cecilia Barraza: ‘cómo va a decir que nuestra radio es una radio del recuerdo’. Pero yo lo comprobé, la nacional de música criolla es una radio del recuerdo, no podemos llegar con nuestro disco (nuevo) porque no lo van a poner nunca”.

Antes de terminar la conferencia, agradeció a dos cantantes criollas que se comunicaron con ella para felicitarla por el Grammy a la Excelencia. “Quiero dar las gracias a mis compañeros que me han saludado. Gracias Bartola, gracias Lucía de la Cruz, hemos hablado largo y tendido. Siempre que un compañero se alegra de la noticia de otro compañero, es una bendición".