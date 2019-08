Eva Ayllón: “Siento que los Grammy premian al Perú”

Redacción Fama

En noviembre, Eva Ayllón recibirá el Grammy de la Excelencia. Entre sus planes está grabar con artistas internacionales, tener un programa de radio por internet y conseguir un espacio en la señal abierta. Mañana canta en el cierre de los Parapanamericanos. “El tema no lo puedo decir, pero ha sido escogido por ellos. Me parece hermoso, maravilloso, adecuado para el momento y voy a hacer lo que me están pidiendo. Estos Parapanamericanos son muy conmovedores para mí, es gente que lucha, que no le tiene miedo a nada y que nos está dando el ejemplo”, dijo ayer en la conferencia.

La cantante recordó que estuvo en Cuba cuando recibió la noticia de su premiación en los Grammy Latinos. “Yo siento que no me premian a mí, están premiando a mi país, nuestra cultura, nuestra música. Siento más responsabilidad ahora, si antes me cuidaba, de aquí para adelante será más, pensar el doble para que todo sea perfecto”, comentó y agregó que recibió los saludos de Bartola y de Lucía de la Cruz. “Siempre que un compañero se alegra de la noticia del otro, es una bendición”.

PUEDES VER Premio a la Excelencia para Eva Ayllón

La exjurado de ‘La voz’ anunció su próximo concierto por el Día de la Canción Criolla, pero reconoció que el músico nacional no tiene apoyo. “Yo con 49 años de vida artística sufro para hacer un disco (...). Necesito que las radios hagan música en vivo, necesito programas de televisión. Necesito que haya una cartelera los domingos en los parques principales, que en las escuelas haya música. Me ofrezco a hacer mi show gratis, siempre lo he hecho. Que no falte en los pueblos un lindo lugar para que los artistas lleguen. No es una utopía, yo quiero que eso pase en mi país”.

En medio de la conferencia recordó que a pesar de estar nueve veces nominada a los Grammy, su debut en la música no fue fácil. “Mis inicios fueron muy tristes. Mucha gente... no voy a decir que me maltrataban, pero me sentía de lado, un poco humillada, a veces. Decían: ‘que salga en el intermedio’. Me sacaron de un local porque solo tenía un vestido y un par de zapatos con unos grandes huecos, con bastante cartón, era lo que tenía, pero lo que para mí valía era mi interpretación, mi garganta”.

PUEDES VER Grammy Latino premiará a Eva Ayllón por 50 años de trayectoria musical

Eva no dejó atrás la coyuntura y la lucha por erradicar la violencia de género y pidió a las mujeres “empoderarse”. “Yo llegué de Cuba, me fui a mi casa con mi familia y cuando empezaron las noticias, tuve que salir, porque yo venía contenta, no quería llorar, hay demasiada sangre en la televisión. No sé que tipo de virus tienen en el cerebro los hombres, no sé si tienen corazón, porque una persona con corazón no hiere a otra. Yo espero que esto pare, fui invitada por la Doctora Ley para ir a conversar con mujeres junto con Natalia Málaga y otras mujeres más, la idea me pareció maravillosa y aquí estoy, esperando que me llamen”.

En el cine como la abuela de Jefferson Farfán

“Ah, olvidé decirles que ahora soy actriz de cine”, dijo entre risas la cantante tras la conferencia de prensa. Sin embargo, nos contó que para ser parte de la película La Foquita: El 10 de la calle cumplió con un casting. “Decidieron que fuera yo. Me preguntaron cosas, me hicieron leer un párrafo y lo leí bien. Eso se lo debo a Sandra Peralta de Radio Felicidad porque ella me enseñó a hablar en radio. Creo que cuando deje de cantar me dedicaré a la locución (sonríe)”.

Eva, quien también tuvo una participación en la película Sebastián de Carlos Ciurlizza, dejó abierta la posibilidad de seguir actuando. “Me dijeron que por favor no me pinte el cabello, me querían un poquito canosa para que sea la abuela de Jefferson -sé que él está contento con todo- y acepté. Fueron tres días de grabación fuertes porque había que levantarse a las 5 de la mañana y terminaba más de las 11 de la noche. Esta es mi segunda película y quiero más,”.

La cantante es parte del elenco que cuenta con la talentosa actriz afroperuana Anaí Padilla, quien da vida a la madre de Farfán. “La familia tenía que ser negra, hay un montón de gente negra maravillosa y actores negros maravillosos, así que aquí estamos. Era el momento, de verdad”, agrega Ayllón.