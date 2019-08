Cara Delevingne: “Me sentí un pequeño fraude”

Cara Delevingne debuta en la pantalla chica con “Carnival Row”, la nueva serie que Amazon . La modelo se encuentra en plena promoción del proyecto junto a su compañero de reparto, el británico Orlando Bloom.

Durante una entrevista, la joven de 27 años habló sobre el programa de drama y fantasía, y contó algunos detalles de su vida.

En “Carnival Row”, Cara Delevingne interpreta a Vignette Stonemoss, un hada refugiada que tiene que tiene que trabajar como sirvienta de una familia adinerada de la capital británica.

Cara Delevingne estuvo en Berlín promocionando "Carnival Row".

"Cualquier persona, o espero que la mayoría, tiene la capacidad de congeniar con los demás e incluso de sentirse ellos mismos que no encajaban", contó la modelo para El Mundo.

No obstante, llamó la atención cuando se sinceró sobre sus recuerdos de pequeña y cómo lo conectó con su personaje en la serie.

Cara Delevingne y Orlando Bloom en el estreno de "Carnival Row", en Los Ángeles.

“Desde que era una niña, y esto no es culpa de mi familia, me he sentido que no era lo suficientemente buena, que era un pequeño fraude o me he preguntado a mí misma si tenía un hogar de verdad y si debía intentar encontrar uno dentro de mí misma. Así es como he afrontado este personaje, especialmente por el hecho de ser una mujer”, explicó.

¿De qué trata “Carnival Row”?

“Carnival Row” es una serie de televisión de drama y fantasía creada por René Echevarria y Travis Beacham. El programa, protagonizado por Orlando Bloom y Cara Delevingne, está ambientado en un mundo donde los humanos conviven con criaturas mitológicas, que han huido de la guerra.

La primera temporada se estrenó el 30 de agosto en Amazon Prime Video. Los capítulos ya se pueden ver en Netflix.

Cabe mencionar que a fines de julio se anunció la segunda temporada.

¿Quién es Cara Delevingne?

Cara Jocelyn Delevingne es una modelo, escritora y actriz británica.Ganó el premio a la Modelo del Año en los Premios de la Moda británica, en 2012 y 2014.2​

Su debut como actriz fue en la película Anna Karenina (2012); en el 2015, protagonizó la película Ciudades de papel, y en el 2016, participó en el Escuadrón suicida, de DC Comics.