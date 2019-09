Con video de oro, Armonía 10 demuestra que sí sabe de rock

Días atrás, Armonía 10 se convirtió en tendencia cuando se anunció que la orquesta sería parte del cartel de “Viva x el rock”, festival que en su edición 11 incluirá a bandas internacionales como The Strokes, Interpol, Bullet For My Valentine y Slipknot.

A manera de respuesta a sus críticos, la agrupación de cumbia que tiene 47 años de trayectoria artística compartió en su cuenta de Facebook un video de Danny Delgado interpretando “Laura no está”, el tema más famoso del cantante Nek.

El video que se ha vuelto viral fue grabado en 1998, cuando Armonía 10 brindó un show en Huacho, bajo la animación del ‘gato’ Bazán.

“Porque no solo hacemos cumbia, también en los años 90 hicimos rock y mucho más. Hoy armonizamos sus mañanas con esta increíble canción ‘Laura no está’”, escribió Armonía 10 este sábado 31 de agosto en su fanpage. “¿Quieren escucharla este 23 de noviembre en vivo x el rock?”, preguntaron a sus fans.

“Lo máximo Armonía 10”, “Muy buenos”, “Buena rola.... esos tiempos”, “qué recuerdos Dani Delgado, dónde quedaron esos tiempos jejeje”, “Si cantan una así el día del concierto, será épico, pero sí o sí tienen que tocar sus clásicos temas #cervecero #heridocorazon #siemprepierdoenelamor, ya me dio sed” y “Armonía 10 se puso de moda otra vez... en Vivo por el rock va a estar... vamos!”, comentaron algunos fanáticos de la agrupación de cumbia en Facebook.

Armonía 10 demuestra su amor por el rock en sus conciertos

Además de cantar “Laura no está”, Armonía 10 ha interpretado en varias oportunidades temas clásicos del rock y Youtube los respalda.

Hace más de dos décadas, Roberto Moreno y Tony Rosado demostraron su amor por el rock cuando interpretaron “The Breakup Song”, tema de la banda The Greg Kihn Band, en un concierto en Chimbote, en 1996.

“Lamento Boliviano”, de Los Enanitos Verdes, fue uno de los temas favoritos de Armonía 10, ya que lo cantaban en varias oportunidades. Este video fue grabado durante un concierto en Trujillo, 1997, en las voces de Roberto Moreno y Danny Delgado.

En un concierto en Piura hace una década, en el 2009, Armonía 10 realizó un mix de las canciones de los Fabulosos Cadillacs con las voces de Junior Riojas (El León), Paul Flores (Matador) y Edison Vásquez (Mal bicho).

Dos años después, Armonía 10 rindió homenaje a Los Mojarras al cantar en uno de sus shows el tema “Triciclo Perú”, tema que para muchos es un referente del rock nacional. El single fue interpretado por Paul Flores (el ruso) en una presentación del grupo en su natal Piura, en el 2011.

Hace cinco años, Armonía 10 volvió a interpretar “Lamento Boliviano” de Los Enanitos Verdes. En esa oportunidad en la voz de Paul Flores, durante un concierto en Santa, 2014.

Armonía 10 estará en “Vivo x el rock 11”

Junto a reconocidas bandas peruanas (Mar de Copas, Libido, Amén, Río, Zen, Diazepunk, Cementerio Club, Campo de Almas, Dolores Delirio, Chabelo, entre otras); Armonía 10 será parte del cartel de “Vivo x el rock”, festival que se realizará el próximo 23 de noviembre en el estadio de la Universidad San Marcos y que en esta edición incluirá a agrupaciones de diversos géneros.

Además del grupo que interpreta “Serpiente”, el empresario César Ramos contó que la cumbia también estará bien representada por Deyvis Orosco y Los Mirlos en el exitoso festival “Vivo x el Rock” .

Fito Páez, The Strokes, El Cuarteto de Nos, DJ Don Diablo, Mago de Oz, Interpol, Él Mató a un Policía Motorizado, A.N.I.M.A.L, son algunos de los internacionales que serán parte de “Vivo x el rock 11”.