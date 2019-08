“No se me quita”, lo nuevo de Maluma y Ricky Martin [VIDEO]

A casi tres años de haber unido sus voces en la canción “Vente pa’ ca”, el colombiano Maluma y el puertorriqueño Ricky Martin volvieron a unir sus voces para “No se me quita”, su nuevo tema juntos.

La canción de Maluma y Ricky Martin ya cuenta con un videoclip oficial y puede ser visto en la plataforma YouTube.

Desde sus redes sociales, los músicos vienen promocionando esta nueva canción. “Ya disponible en YouTube. 'No se me quita’ con Ricky Martin. ¡Disfrútenlo!", expresó Maluma en su cuenta oficial de Instagram.

“Click en el video. @Maluma”, fue el escueto mensaje de Ricky Martin en su Twitter.

Es importante mencionar que “No se me quita” es uno de los 16 temas que forman parte del último disco de Maluma, “11:11”. En esta producción también cuenta con la participación de Nicky Jam, Ozuna y Madonna.

Ver el nuevo videoclip de Maluma y Ricky Martin

No es la primera vez que Maluma y Ricky Martin se unen para una canción. En septiembre de 2016, los músicos se unieron para el tema “Vente pa’ ca”.

Letra de “No se me quita”, lo nuevo de Maluma y Ricky Martin

Aquí otra vez estoy pensándote, no sé por qué te extraño si somos dos extraños (yeah). Comenzó con un beso prestado y terminó un poco más descarado. ¡Ay Dios mío, qué fue lo que hicimos (yeah)! Es que la noche fue oportuna pa’ lo que siento. No hay vacuna y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda.

Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta y por más que trato no se me quita. Esto no se me quita, el sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Esto no hay quien lo frene, fue sin aviso y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso.

No se me quita, esto no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca y esto no hay quien lo frene. Fue sin aviso y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. Mamacita yo te vi y me gustaste tanto, pasaste por el lado y me quedé mirando. Sentimos una conexión de inmediato, me subiste al cielo y me quedé allí un rato baby. Es que tu cintura es candela, te pegas así y siento que tu piel me quema morena, descontrola mi sistema.

Tienes algo que no lo tiene cualquiera mi nena, es que la noche fue oportuna pa’ lo que siento no hay vacuna y es que yo no te puedo olvidar y tu belleza que no me ayuda. Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta y por más que trato no se me quita.

Esto no se me quita, el sabor de tu boca sigue estando en mi boca y esto no hay quien lo frene. Fue sin aviso y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso.

No se me quita, esto no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Esto no hay quien lo frene, fue sin aviso y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. Aquí otra vez estoy pensándote, no sé por qué te extraño si somos dos extraños (yeah). Comenzó con un beso prestado y terminó un poco más descarado.

¡Ay Dios mío, qué fue lo que hicimos! Es que la noche fue oportuna pa’ lo que siento. No hay vacuna y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda.