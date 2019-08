Scarlett Johansson, figura del Festival de Venecia

Redacción Fama

En la segunda jornada del Festival de Venecia, el español Pedro Almodóvar recibió el premio honorífico por su carrera. “Siento que este León de Oro a toda la carrera es ese premio que no recibí”, declaró el director de Hable con ella y Dolor y Gloria. Antes, Scarlett Johansson, quien lidera el ránking Forbes, fue una de las estrellas esperadas en la sala de prensa: La película que protagoniza junto con Adam Driver, Marriage Story, es calificada como “magistral”, y sus figuras hablaron del matrimonio y del divorcio desde su experiencia personal.

“Cuando Noah Baumbach (el director) y yo nos reunimos, por primera vez, no sabía para qué nos estábamos reuniendo en absoluto. Y él no sabía que estaba pasando por un divorcio”, dijo la actriz, quien se divorció de Ryan Reynolds en 2011 y de Romain Dauriac en 2017. “Probablemente solo entré en la habitación y pedí una copa de vino blanco y comencé a quejarme, y él solo estaba escuchando y muy atento. Y luego me interrumpió y dijo: ‘Es curioso que lo menciones’”.

Para la actriz, los motivos que la hicieron grabar la película son evidentemente personales. “Esta película llegó en el momento adecuado, creo que fue una cuestión de destino, me hizo sentir bien compartir esta experiencia. Hay tanto de todos nosotros en esta película que exponemos para que todo el mundo la vea...”.

En el tráiler, Baumbach muestra a una pareja enumerando las cosas que “adoran” uno del otro. Pero eso es parte de la tarea que les han propuesto antes de divorciarse por mutuo acuerdo, del clima hostil y de definir la custodia de su hijo.“Descubrí que cuando algo ya no funciona es el momento en que lo entendemos mejor, es como mirar nuestra casa desde afuera. Era importante para mí saber que podía contar con Adam Driver y Scarlett Johansson, dos actores que, cuando actúan, se pierden en el papel pero al mismo tiempo siempre tienen el control. Al final de una secuencia necesitaba tiempo para separarme de la escena, salí a caminar. Verlos en el trabajo era como ver a dos atletas que se enfrentan y se desafían”.

Polanski: “la gente que me acosa no me conoce”

El laureado cineasta, pero confeso abusador de menores, (se declaró culpable de tener relaciones sexuales con una niña de 13 años, Samantha Geimer, en 1977 luego de suministrarle drogas), le concedió una entrevista a Pascal Bruckner, autor de la novela Lunas de hiel que Polanski llevó al cine en 1992. El entrevistador arranca la charla diciendo que el director es un “perseguido” y le pregunta si “sobrevivirá al neofeminismo”. Esto respondió Polanski, cuya cinta El oficial y el espía se vio en Venecia.

“La mayoría de la gente que me acosa no me conoce ni sabe nada del caso. Hacer una película como esta ayuda mucho. En la historia, a veces encuentro momentos que he experimentado, puedo ver la misma determinación por negar los hechos y condenarme por cosas que no hice. Mi trabajo no es una terapia. Pero debo admitir que me resultan familiares muchos de los métodos del aparato de persecución mostrados en el film, algo que claramente me ha inspirado”.

Estas declaraciones fueron grabadas antes de que la presidenta del jurado Lucrecia Martel se negara a asistir a la proyección de su película en la Mostra. Polanski es una figura incómoda en tiempos de #MeeToo, pero más que eso, el director pasó un mes en la cárcel y huyó de Estados Unidos a Europa al enterarse que podía pasar décadas en prisión por abusar de Samantha Geimer, a la que le lleva 30 años. Hoy radica en Francia y desde allí ha desmentido las demás acusaciones de abuso y acoso sexual a menores.