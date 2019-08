Él es el argentino que se operó decenas de veces para parecerse a Ricky Martin

A la corta edad de 17 años, el argentino Fran Mariano comenzó a convertirse en un adicto al bisturí con tal de parecerse a su ídolo Ricky Martin.

Fran Mariano es un rostro conocido en Argentina y en varios países de América Latina por su aparición en el reality “Cuestión de peso”, donde llegó con varios kilos demás.

Tras un arduo trabajo y mucha disposición, el joven terminó perdiendo 92 kilos y desde entonces inició a operarse para convertirse en el doble de su cantante favorito.

Fran Mariano: Antes y después de bajar de peso.

Entre algunas de las cirugías que se realizó el “doble de Ricky Martin” están cuatro rinoplastías, cuatro operaciones a la nariz y una liposucción en el derrier, cuya grasa fue usada para darle forma a sus pómulos del rostro.

Fran Mariano bajó 90 kilos en el reality "Cuestión de peso". Foto: Captura Instagram.

Fran Mariano se sometió a varias operaciones para parecerse a Ricky Martin. Foto: Captura Instagram.

Pese a sus intentos de ser “feliz”, Fran Mariano confesó en una entrevista para “El Trece”que no tiene sensibilidad en la cara por sus numerosas intervenciones. “Es un efecto que ha quedado de varias cirugías. Por ejemplo, la nariz no la siento. Me la toco y como que está ahí y ya", contó el argentino en el 2018.

En esa misma conversación, el argentino también reveló que ya había perdido la cuenta de sus cirugías. “Es loco porque a veces me pongo a pensar en cuántas me hice y ya perdí la cuenta”, señaló.

“Me pasa que me miro al espejo y lo que ya me hice ya está hecho, pero si hay algo que no me gusta o por ahí se cae algo me parece súper regresar al quirófano”, agregó en otro momento.

Las operaciones de Fran Mariano para parecerse a Ricky Martin

Fran Mariano sorprende al mundo por su radical transformación desde el 2008.