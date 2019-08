Michael Jackson: Marlon Brando encaró a estrella del pop por abuso sexual infantil

Marlon Brando parece confirmar que Michael Jackson era un pedófilo en un testimonio inédito de 1994. La conversación del actor con el ‘Rey del pop’ se dio en el rancho Neverland, allí hablaron sobre la intimidad sexual del cantante.

El testimonio, difundido por Variety, revela que al principio Marlon Brandon había pensado que Jackson era gay, pero que luego era “muy razonable concluir que podría haber tenido algo que ver con esos jóvenes”

Michael Jackson y Marlon Brando fueron amigos cercanos durante el tiempo que el hijo del actor trabajaba de chofer del cantante. Además, Brandon le enseñaba a actuar a Jackson a cambio de que él le enseñe a bailar.

En el episodio final del podcast, el actor de "El padrino" le pregunta a la estrella del pop si era virgen, a lo que él reaccionó avergonzado de contar sobre su vida sexual.

“Con este modo de comportamiento que ha tenido, creo que es bastante razonable concluir que puede haber tenido algo que ver con los niños. Mi impresión fue que él no quería responder porque tenía miedo de responderme”, se escucha decir a Marlon Brando.

"Entonces insistí: '¿Entonces, cómo haces con el sexo?'. Se sonrojó y se incomodó muchísimo". Luego el actor le preguntó a Jackson si se masturbaba y agregó a los investigadores que "Michael vive en un mundo completamente distinto, no vive emociones reales"

“Me dijo que odia a su padre y estalló en lágrimas. Por eso no insistí, seguí en puntas de pie, entendí que vivía una vida difícil, en la isla que no existe, imposible para alguien de 35 años, sobre todo si tiene que ver con el show”, explicó el actor.

Sin embargo, la conversación se tornó dramática luego de que Michael Jackson rompiera en llanto al admitir que odiaba a su padre tras ser acusado de abuso sexual.

Brandon le preguntó luego quiénes eran sus amigos y el cantante replicó: “No conozco y no me gusta ninguno de mi edad”. “¿Por qué?”, le preguntó el actor. “No lo sé, no lo sé”, respondió Jackson entre lágrimas.

El resto de la conversación será revelado en la temporada final del documental podcast ‘Telephone Stories: The Trials of Michael Jackson’, de Listen Only on Luminary.