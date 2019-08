Mario Hart y su crítica al caso Porcella: “Uno hace una estupidez y todos caemos en el saco”

Mario Hart ha logrado de hacerse un nombre en el mundo del automovilismo y la música tras su salida de los programas realities.

En entrevista con Mónica Cabrejos en su programa de Radio Capital, el ex ‘combatiente’ habló sobre la problemática que envuelve a los “chicos reality”, refiriéndose también sobre el caso de Nicola Porcella.

Allí, mostró levemente su molestia porque a los chicos que alguna vez participaron en un programa de competencia se les pone en "un mismo saco", y si uno comete un exceso de algo, se le juzga a todos por igual.

Mario Hart

"Hay cosas que no puedo controlar: yo no puedo hacer que la gente no me ponga en el mismo saco por alguna estupidez que hizo alguno. Entonces, todos pueden tener un comportamiento ejemplar, estar portándose bien y de repente uno hace una estupidez y todos nuevamente caemos en el mismo saco de 'los calabacitas', de 'los agresivos'", expresó.

"Es muy difícil tener controlados a 20 chicos jóvenes, simpáticos, ganando dinero, expuestos a millones de cosas porque en algún momento uno va a caer. Hoy en día, todo está muy expuesto a través de las redes sociales y es muy difícil", agregó el piloto de autos.

Mario Hart sintió rechazo por pertenecer a programas realities

Así también, Mario Hart contó una anécdota que le afectó mucho al querer incursionar en otros campos.

"Cuando yo quería hacer algo diferente, como en el automovilismo, me decían que volviera cuando saliese de los reality. Igual para diferentes cosas. La sociedad ha estereotipado a 'los chicos reality' a hacer eso y nada más que eso. A mí me preocupaba llegar a los 30 y algo y que se termine los realities y no llegar a hacer nada más. Así que arriesgué", contó.

El piloto viene presentando su nuevo tema “Sola”, donde busca un espacio en el mundo de la música.