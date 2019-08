Magaly Medina a Silvia Cornejo tras infidelidad de su pareja: “Por una cartera hacen lo que sea”

Magaly Medina no pudo ocultar su indignación al hablar sobre la reciente infidelidad de la pareja de Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau, quien habría engañado tres veces a la presentadora de espectáculos en lo que va del año.

La popular ‘Urraca’ criticó a Silvia Cornejo y a la expareja de Jean Paul Gabuteau por estar disputándose el amor del empresario exitoso.

“Lo hemos encontrado hace unos días chapando con la ex. El día domingo que es familiar, cuando debía estar con Silvia, estaba con la ex y con el hijo de la ex (...) ¿Realmente es un partidazo como dicen? Dos mujeres están tratando de ver cuál se queda él”, explicó Magaly Medina sumamente incómoda.

En otro momento, Magaly Medina se cuestionó sobre lo que ven las mujeres en ese hombre como para estar peleándose por él y tolerando la falta de respeto hacía ellas.

“No se valoran a sí mismas para estarse disputando a un hombre que las comparte un tiempo con una un tiempo con otra, que a su vez las engaña a las dos, ¿ qué tiene este hombre que pueda hacer que una mujer...? ''Empresario de éxito', parece que ese título a muchas mujeres acá les aloca. ¡How! Hay gente que por una cartera hace lo que sea, ni un carro, nada vale nuestra dignidad”, manifestó la conductora de “Magaly TV, la firme”.

Magaly Medina se molestó al hablar de infidelidad de la pareja de Silvia Cornejo

Finalmente, Magaly Medina se mostró furiosa y dejó un mensaje para las mujeres que están inmersas en este tipo de situaciones. “Una cartera, ni una carro, nada, absolutamente nada, vale nuestra dignidad”.

Silvia Cornejo se incomoda tras presentar una nota de infidelidad

En una de las recientes emisiones de “América Espectáculos”, programa que usualmente conduce Rebeca Escribens, Silvia Cornejo presentó un informe sobre Luciana Fuster y su expareja Elimio Jaime. Tras la presentación de la nota, la exmodelo de televisión evidenció su incomodidad al hablar de la desilusión amorosa entre los chicos realities.