Josimar Fidel envía carta notarial a Magaly Medina por vincularlo con bailarina

Josimar Diego Alejandro Fidel Farfán se cansó de los señalamientos y tomará medidas legales. Luego de iniciar una demanda legal contra su aún esposa, el cantante de salsa ahora pretende callar a Magaly Medina con una carta notarial.

El salsero peruano firmó una carta notarial contra Magaly Jesús Medina Vela para que se rectifique de lo que dijo en seis programas de “Magaly TV La Firme” (16 de mayo, 30 de julio, 7 de agosto, 12 de agosto, 13 de agosto y 15 de agosto).

PUEDES VER Josimar Fidel: exnovio de bailarina reveló lo que padeció junto a la joven

Según Josimar Fidel, en el programa de Magaly Medina lo han tildado de agresor de mujeres y que es infiel, por ello prepara una demanda por difamación.

“(En ‘Magaly TV La Firme’) se comete el delito contra el honor (difamación) en mi agravio, por presentarme como un sujeto que presuntamente es autor de delito de violencia contra la mujer en su modalidad de violencia psicológica”, manifiesta el intérprete en dicho documento legal.

El esposo de ‘La Protagonista’ aseguró que Magaly Medina ha dado a entender que él mantiene una relación con una bailarina menor de edad, quien días atrás fue captada entrando a la casa de Josimar supuestamente con su propia llave.

PUEDES VER Expareja de Josimar recordó que cantante la maltrató cuando estuvo embarazada

“Usted, en su programa ‘Magaly TV La Firme’ ha vertido una serie de afirmaciones tendenciosas e inexactas y sobre todo difamatorias, carentes de toda veracidad sobre el suscrito, respecto a temas estrictamente familiares y a mi intimidad personal, además de vincularme en una aparente relación sentimental con una menor de edad la cual trabajaba en la empresa en la que laboro y aún más sin respetar la condición de mis menores hijos, violando las normas de Protección al menor, de las cuales mi hija mayor se ve perjudicada en su actividad escolar diaria”, indica Josimar Fidel Farfán en la carta notarial dirigida a Medina.

En otro punto, el líder de Josimar y su Yambú desmiente que él haya amenazado al reportero Jhon Cano Novoa, cuando este lo llamó para preguntarle sobre la joven bailarina. Según el salsero, habló así con el comunicador por la confianza que se tenían, ya que antes trabajaban juntos.

“Quiero señalar que Jhon Cano fue mi jefe de prensa años atrás y existió mucha confianza obviamente, no existe nada ofensivo en lo que yo digo, sin embargo Jhon trata de poner palabras y querer provocar, como se menciona en el programa que difunden, conociendo este estilo clásico al cual yo no caigo en esa provocación y en ningún momento amenazo a nadie; sin embargo la señora (Magaly Medina) trata de tildarme como delincuente por venir del Rímac (supongo que se equivocó de lugar porque yo vengo de Barrios Altos), se nota que la señora no conoce el Rímac, mucho menos Barrios Altos, son sitios de gente pujante y luchadora”, relató en la carta notarial de seis páginas.

“Concluyo que es difamatorio que soy un matón, delincuente o violento como la señora me quiere mostrar ante la sociedad, rechazo tajantemente sus imputaciones hacia mi persona, así mismo la conmino a que presente el audio completo esperando su rectificación inmediata”, agregó el intérprete de “Cómo mirarte”.

Por otro lado, Josimar Fidel aseguró que él nunca echó de su casa a Gianella Ydoña junto a su pequeño hijo. Muy al contrario, la joven fue quien lo abandonó.

“Quiero puntualizar que yo nunca la boté y que al respecto existe una constatación policial con fecha 17 de enero de 2019 de que ella abandonó el hogar (...) yo nunca boté a nadie, por lo que solicito se rectifique de lo dicho por ser difamatorio”, precisó.

Después de enumerar sus exigencias, Josimar le dio a Magaly Medina un plazo de 48 horas para que se desdiga de todo lo afirmado. “Solicito se sirve de rectificar las versiones referidas a mi persona, difundida a través de su programa, dejando a salvo mi derecho de recurrir a las autoridades competentes, en salvaguarda de mi buen nombre y reputación en el plazo que fija la Ley”.

“Exhorto que en el futuro no se repitan estas inconductas que desdicen la ética y profesionalismo con que debería actuar usted, señalándole que ya tiene antecedentes por hechos similares, por lo que solicito a su vez que en el plazo de 48 horas de recepcionada la presente, en su condición de conductora y responsable de este programa, efectúe la correspondiente rectificación que solicito y cese todo tipo de acoso y hostigamiento contra mi persona”, finaliza el documento legal.

Carta notarial de Josimar

Carta notarial de Josimar

Dato: Josimar inició una demanda ante la fiscalía para la tenencia o patria potestad del hijo que tiene con su expareja Gianella Ydoña.