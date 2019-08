Ivana Yturbe: "Las críticas a veces me afectan”

La modelo Ivana Yturbe se alista para representar a nuestro país en el certamen Miss Progress International como la primera Reina Nacional del Perú.

La chica reality viajará a fines de setiembre a Italia para competir con las representantes de otros 24 países, presentando y exponiendo ante un jurado el proyecto social que piensa desarrollar si gana la corona.

“Este concurso no se centra solo en la apariencia física sino que todas las candidatas llevan un proyecto social y eso fue lo que me llamó la atención y por eso me ves aquí, ahora, a pesar de que dije que nunca más iba a volver a participar (en un concurso de belleza). La idea es traer la corona, ganar y realizar el proyecto”, dijo.

“Mi proyecto está enfocado en la anemia y la desnutrición. A través de mis plataformas y redes sociales vamos a poder informar a más gente sobre esta problemática, que aquí en Perú son muchos los niños que la padecen”, explicó la modelo, quien agregó que se viene preparando para hacer un buen papel.

“Me vengo preparando con clases de oratoria, de pasarela y ya voy a empezar las clases de italiano, son varias cosas que estoy haciendo para dejar el nombre del Perú en alto”, agregó Ivana.

Asimismo, la pareja de Mario Irivarren se refirió a las críticas y ataques que muchas veces recibe a través de las redes sociales. “Definitivamente, en algún momento las críticas son muy fuertes, las críticas constructivas siempre las recibo de la mejor manera, pero hay comentarios muy feos que, de hecho, no ayudan en nada, al contrario. No te voy a mentir, a veces sí afectan, pero siempre trato de estar rodeada de personas que me quieren”, señaló.

Yturbe manifestó también que el hecho de ser un personaje público la obliga a dar lo mejor de sí. “No solo soy una persona pública sino que mucha gente me ve también como un ejemplo, por eso siempre trato de dar lo mejor de mí, por mí y sin hacerle daño a nadie”, indicó tras contar que espera dedicarse en un futuro a la actuación.

“En algún momento me gustaría irme por la rama de la actuación, pero voy a ir paso a paso. El próximo año se viene una noticia muy importante con respecto a la actuación... He tenido muchas propuestas, pero ahora no he querido hacerlo porque primero quiero prepararme muy bien para dar la talla y hacer las cosas como se debe”, sentenció.

El dato

- Certamen. El concurso Miss Progress International se llevará a cabo del 27 de setiembre al 6 de octubre en la ciudad de Puglia, Italia.