Lupillo Rivera y Belinda hablan sobre su supuesta boda [VIDEO]

Los rumores en torno al romance secreto entre los cantantes Lupillo Rivera, de 47 años, y Belinda, 30, parecen llegar a su fin con la declaración que hizo “El Toro del corrido” en su cuenta de Instagram, el último viernes 30 de agosto.

En la publicación, el cantante mexicano de música regional explica en un video de 3:39 minutos, cómo es la relación con su compañera en La Voz México.

“Belinda y yo nunca hemos sido novios. Belinda y yo simplemente hemos sido amigos”, inicia Lupillo Rivera de forma directa.

No obstante, más adelante el cantante explica que sí había salido con Belinda y que en aquellas citas había sido captado por la prensa.

“Nos conocimos en La Voz, empezamos a conocernos, salimos unas cuatro, cinco o seis veces creo a diferentes partes, al cine, a un evento, a unas fiestas ahí –inclusive en varias partes nos agarraron los medios–, pero nosotros simplemente somos amigos. Nos conocimos, nos caímos bien, conversamos mucho y nos la llevamos muy suave”, declaró el intérprete de “Saliste liviana”.

Lupillo Rivera y el tatuaje de Belinda

En otro momento, el hermano de Jenny Rivera confirma que sí posee un tatuaje de la cantante de “Sapito” en el brazo derecho.

“Sí existe, ahí lo traigo. Este tatuaje me lo hice porque hay fans de Belinda que se han tatuado su rostro y en una conversación que tenemos ella y yo allí en La Voz me retó, me dijo ella ‘¿A que no te tatúas mi cara?’. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje”, relató.

Lupillo Rivera y su tatuaje del rostro de Belinda en el brazo derecho. [FOTO: Instagram]

Belinda le responde a Lupillo Rivera

Entre los 123,519 corazones y los 3,184 comentarios que recibió la publicación del cantante, destaca los comentarios de Belinda, que además de agradecerle por ser un caballero, le preguntó si era posible que se casaran.