Jin de BTS nominado por segunda vez a la lista de ‘Los rostros más hermosos del mundo 2019’ [FOTOS]

La organización británica de Críticos Independientes (TC Candler) sigue agregando nuevos nombres a la lista de "The 100 Most Beautiful / Handsome Faces of 2019” (Los rostros más hermosos del mundo 2019), entre los que destacan 14 estrellas asiáticas como los cantantes kpop Jin de BTS y Taeyang de Big Bang.

El nombre de la cantante japonesa Momo Hirai, de 22 años, miembro del grupo kpop TWICE ingresó a la lista de nominados de TC Candler el último 18 de agosto. Hasta el momento ha recibido 162,147 likes en Instagram.

Momo Hirai nominada a "The 100 Most Beautiful 2019”. [FOTO: Instagram]

Un día después, el 19 de agosto, fue anunciada la nominación de Tosaka Hiroomi, vocalista de la agrupación Sandaime J Soul Brothers.

Tosaka Hiroomi nominado a "The 100 Handsome Faces of 2019”. [FOTO: Instagram]

El cantante de 32 años, también ha desarrollado una carrera como actor en la saga High & Low. Su último proyecto es la película romántica Yuki no Hana, basado en la canción del mismo nombre de Nakashima Mika.

Jennie Kim, rapera y vocalista de BlackPink ingreso por cuarta vez a la lista de TC Candler. En 2016, ocupó el puesto 22, un año después quedó en lugar 18 y para 2018, subió a la posición 13.

Jennie Kim nominada a "The 100 Most Beautiful 2019”. [FOTO: Instagram]

Por otro lado, el actor y modelo taiwanes Godfrey Gao, de 34 años, resulta nominado por primera vez, al igual que la cantante de origen chino, Wang Yi Ren, de18 años, miembro del grupo Kpop Everglow.

Godfrey Gao nominado a "The 100 Handsome Faces of 2019”. [FOTO: Instagram]

Wang Yi Ren nominada a "The 100 Most Beautiful 2019”. [FOTO: Instagram]

La estrella asiática nacido en Australia, Felix del grupo Stray Kids, vuelve a ser nominado en "The 100 Most Handsome Faces of 2019” quedando en 2018 en el puesto 43.

Felix nominado a "The 100 Handsome Faces of 2019”. [FOTO: Instagram]

La actriz japonesa Yamamoto Maika, de 21, resulta nominada por primera vez. Con una sólida carrera en el cine –cuenta con 15 películas incluyendo la secuela de Tokyo Ghoul- también se hizo un nombre en series y dramas para tv, siendo su última participación en la producción Scams, del 2019.

Yamamoto Maika nominada a "The 100 Most Beautiful 2019”. [FOTO: Instagram]

Al igual que sus otros compañeros de BTS: Jimin, Jeon Jung-Kook (Jungkook), y Taehyung, V, Jin, de 26 años, reingresa entre los nominados por TC Candler. El cantante y modelo había quedado en el puesto 47 del top en 2018.

Jin de BTS nominado a "The 100 Handsome Faces of 2019”. [FOTO: Instagram]

Ai Shinozaki ex integrante del grupo musical AeLL, fue nominada el último 24 de agosto. La cantante y modelo resulta una persona polémica luego de ser objeto de rumores de un supuesto aumento de busto, además de declarar en 2013 que la agrupación japonesa “AKB48, apestaba”.

Ai Shinozaki nominada a "The 100 Most Beautiful 2019”. [FOTO: Instagram]

Desde Kazajistán, ingresa a la lista Dimash Kudaibergen, quien es cantautor y multinstrumentista, logrando fama en China al participar en el popular programa, Singer 2017 de Hunan TV.

Dimash Kudaibergen nominado a "The 100 Handsome Faces of 2019”. [FOTO: Instagram]

El experimentado cantante Tae Yang, de 31 años, miembro de la agrupación kpop Big Bang y el subgrupo Gd X Taeyang ingresa a la lista, obteniendo 68,352 en Instagram tras el anuncio de su nominación el pasado 25 de agosto.

Tae Yang nominado a "The 100 Handsome Faces of 2019”. [FOTO: Instagram]

Por su parte, Nancy de la agrupación femenina Momoland, vuelve a ser nominada tras quedar en el puesto 18 en la lista “Top 100 de los rostros más hermosos del 2018”.

Nancy de Momoland nominada a "The 100 Most Beautiful 2019”. [FOTO: Instagram]

Nam Joo-Huk, protagonista del dorama sobrenatural School Nurse Ahn Eun Young, producido por Netflix, ingresa nuevamente a la lista de TC Candler, después de una pausa de un año, al ocupar el puesto 23 de “Los 100 rostros más bellos del 2017”.

Nam Joo-Huk nominado a "The 100 Handsome Faces of 2019”. [FOTO: Instagram]

Finalmente, Kim Ji-soo también miembro de la agrupación femenina BlackPink, resulta nominada por primera vez al top list.