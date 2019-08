¿Flavia Laos quiere que mamá de Patricio Parodi se aleje de Sheyla Rojas?

La conductora de televisión Sheyla Rojas recibió una lista de mensajes por su cumpleaños. Quien no olvidó esa fecha fue Verónica, la madre del chico reality Patricio Parodi, quien fue pareja de la modelo peruana.

Luego de que los medios de comunicación rebotaran el saludo de cumpleaños de la madre de Patricio Parodi a Sheyla Rojas, la joven actriz Flavia Laos dio su opinión sobre la relación amical que su ‘suegra’ y la exchica reality mantienen.

A las cámaras del programa América TV, Flavia Laos aseguró que está segura de la relación que mantiene con su pareja, negando que haya sentido la amistad de Sheyla con Verónica como una provocación.

“Yo sí sé cuándo es el cumpleaños de mi suegrita. Está bien, ¿no? Ellas son amigas y no tiene nada de malo que se saluden, se hace querer la Verito. ¿Si Sheyla me quiere provocar? La verdad no tengo ni idea, tampoco quiero comentar nada de Sheyla porque estoy muy segura de mi relación con Patricio”.

Recordemos que la señora Verónica siempre ha mantenido una buena relación con las parejas de Patricio Parodi. Cabe resaltar que con la pareja del millonario Fidelio Cavalli formó una buena amistad, que dura hasta el día de hoy.

Mientras Sheyla Rojas era pareja del chico reality, ella compartía mucho con su familia. Incluso, involucró a su hijo Antoñito, quien era el invitado esperado en las reuniones familiares del deportista.

Patricio Parodi y Flavia Laos.

Flavia Laos opina sobre el romance de Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli

Sobre la nueva etapa que esta viviendo Sheyla Rojas con el millonario Fidelio Cavalli, la actriz Flavia Laos le deseó lo mejor ahora que encontró el amor en el extranjero.

“Yo le deseo lo mejor del mundo, es una mujer súper trabajadora y que le vaya bien. Ojalá que consiga lo que ella quiere y que sea feliz”.