Rosángela Espinoza llora al revelar que se encuentra mal de salud [VIDEO]

Rosángela Espinoza pasó un incómodo momento en la última edición de “Esto es Guerra” al dar a conocer que se encontraba mal de salud.

El ‘Tribunal’ pidió que Rosángela Espinoza y Karen Dejo se enfrentaran en uno de los juegos. Sin embargo, la ‘Chica selfie’ no se presentó a competir al asegurar que tenía un problema en el ojo. “Me siento mal. He venido un poco mal del ojo”, confesó ante cámaras.

Tras escuchar las declaraciones de la modelo, el ‘Tribunal’ ordenó que se le quitaran 10 puntos al equipo de ‘Los Combatientes’. Mario Irivarren salió al frente y se mostró indignado con esta decisión.

Rosángela Espinoza contó que había participado en los juegos pese al problema que tenía, pero indicó que ya no se sentía dispuesta a continuar jugando. “Me han visto la presión y todo, yo si he estado compitiendo pero ya no doy más, me duele”, dijo, con los ojos claramente enrojecidos.

En este momento, Rafael Cardozo le llamó la atención al capitán de ‘Los Combatientes’ por no haber reportado el hecho de que Rosángela estaba enferma.

Rosángela Espinoza decide enfrentarse a Karen Dejo en “Esto es Guerra”

Ante la polémica que se había generado, Rosángela Espinoza decidió enfrentarse a Karen Dejo en “Esto es Guerra”. “Si me quieren hacer competir de esta manera, yo compito”, aseveró, sin evitar derramar unas lágrimas. Luego se puso los guantes y el casco de protección para competir.

Mario Irivarren reclamó que no se premie el esfuerzo de los competidores y el ‘Tribunal’ le contestó que “no se premiaría la mentira de los competidores”.

Este hecho indignó a Rosangela Espinoza, quien aseguró que todo lo que decía era verdad. “¿Qué mentira? Me he pinchado el ojo”, sentenció ‘Rous’.

El ‘Tribunal’ le recriminó a la modelo por no haber informado sobre su estado de salud y esta respondió “No he informado nada porque yo soy así. Así mal vengo y compito, pero ahorita que estoy diciendo que no me siento tan bien, no tienen consideración conmigo. No hay problema yo voy a competir”, señaló la ‘Chica selfie’. Sin embargo, el Tribunal dijo que ya no se daría la competencia y le quitó 10 puntos a ‘Los Combatientes’.