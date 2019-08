Carlos Vílchez se confiesa con Mónica Cabrejos:“¿Creen que me va a dominar una mujer?”

Carlos Vílchez, después de tiempo, habló de su vida privada y reveló detalles que no se conocían hasta el momento. En el reciente programa de Mónica Cabrejos, su mejor amiga, el actor cómico aseguró que está felizmente enamorado.

De acuerdo con la entrevista, el también amigo de Jorge Benavides indicó que mantiene una sólida relación amorosa con una persona no mediática, quien- según Mónica Cabrejos- tiene “domesticado” a Carlos Vílchez; información que el actor de “El wasap de JB” negó e indicó que no existe mujer que “logre dominarlo”.

Carlos Vílchez admitió que está enamorada de una mujer no mediática.(Foto: archivo)

“Quise meter mi floro en Bariloche, pero no pude, con la jefa no se puede (...) ¿Ustedes creen que a mí, Carlos Vílchez, lo va a dominar una mujer? Imposible. Te quieren mandar”, manifestó el intérprete de “El wasap de JB”.

En otro momento, Carlos Vílchez expresó que le molesta cuando en la calle le dicen que ha bajado de peso.

“A mí si me indigna cuando me dicen ‘estás delgado’. Ese es un floro barato también. te veo delgado me dicen..” explicó el actor cómico.

Por su parte, Mónica Cabrejos- entre carcajadas- agregó lo siguiente: “La gente es mala. Yo, sabes que, creo que ‘la gente es pendenciera’, por decirlo de alguna manera”.

Carlos Vílchez resaltó la bien cuidada figura que mantiene la conductora de Radio Capital y actual imagen de “Al sexto Día”, Mónica Cabrejos.

El actor de "El wasap de JB" sostuvo que no hay mujer que pueda dominarlo. (Foto: archivo)

“Aguanta, aguanta, pero sin ningún floro, tú si estás delgada, tú si te mantienes”, sostuvo el actor cómico. La entrevista se dio en medio del tema sobre que “¿qué tan ‘floreros’ somos los peruanos?”.

Melba, la pareja de Carlos Vílchez, se encontraba en las cabina de la radio, y durante la entrevista, intercambiaba información con Mónica Cabrejos ante las ocurrencias que expresaba el comediante, quien finalmente aceptó cuando su amiga lo expuso al indicar que tuvo que “comportarse porque estaba con la jefa (novia) durante su viaje”.