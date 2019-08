“Zorro” Zupe advierte a Yahaira sobre audio que perjudicaría a Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia y Coto Hernández se encuentran en la lupa de la opinión pública tras viralizarse el video íntimo de ambos en redes sociales. Ahora, Ricardo Zúñiga, conocido como el ‘Zorro Zupe’, se pronunció sobre el particular y advierte a la salsera a que ahorre antes que se divulguen audios que dejarían mal a Jefferson Farfán.

“Sí, veo mucho amor en ese video. ‘Coto’ es un chico churro y bueno (...) Provoca abrazarlo y regalarle peluches”, manifestó el ‘Zorro Zupe’ al ser consultado si vio el sonado el material audiovisual íntimo de la salsera y el costarricense.

PUEDES VER Coto Hernández deja fuerte mensaje tras difundirse video privado con Yahaira

Yahaira Plasencia en su videoclip de "Y le dije". (Foto: captura)

La conocida figura de la farándula ironizó el protagonismo de Yahaira Plasencia en el polémico video.

“No te podría decir si es ella o no, solo ‘Coto’ puede, pero esas muelas me parecen conocida”, indicó Ricardo Zúñiga.

En otro momento, el amigo de Tilsa Lozano se pronunció sobre el supuesto audio de la intérprete de “Y le dije no” despotricando contra Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia se encuentra en la lupa de la opinión pública tras video privado con Coto Hernández. (Foto: Instagram)

“Ja ja ja ja. ¿Tú qué crees? Solo te digo que todo llega y cuando menos crees, estás otra vez donde no te debieron sacar. La verdad, no me sorprendería si hay fotos o audios. No (ha escuchado el audio), pero una persona que trabaja conmigo sí. La verdad, prefiero no opinar hasta que salga y se sepa de quién se trata”, expresó el popular ‘Zorreín’.

El ‘Zorro Zupe’ le dejó un mensaje a Yahaira Plasencia tras estar en el ojo de la tormenta."Creo que el empoderamiento tiene fecha de vencimiento. ¡Que ahorre!".

Finalmente, el íntimo de Tilsa Lozano aseguró que el cariño por Jefferson Farfán y su familia no ha cambiado, pese a que lo mantiene bloqueado en Whatsapp.

Yahaira Plasencia revela que retomó relación amical con Jefferson Farfán

A través del programa “Mujeres al mando”, Yahaira Plasencia hizo de conocimiento público la cercanía que tiene actualmente con Jefferson Farfán, su expareja; además no descartó que más adelante retomen una relación sentimental.