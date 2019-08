Vivo X el Rock: Jhovan Tomasevich saca cara por la cumbia

El miércoles se dio a conocer la lista completa del festival Vivo X el Rock. La undécima edición contará con una gran variedad de artistas y géneros musicales, y por el cual Jhovan Tomasevich salió en defensa de la inclusión de la cumbia.

Como se sabe, el próximo 23 de noviembre, en el estadio de San Marcos, se llevará acabo el tan esperado espectáculo, donde tocarán bandas como The Strokes, Slipknot, Interpol, Fito Páez, entre otros.





No obstante, lo que llamó la atención de usuarios en redes sociales fue la participación de Los Mirlos, Armonía 10, Los Shapis, Deyvis Orosco y Wendy Sulca. Ante esto, el vocalista de la banda peruana “Zen” sacó cara por la diversidad musical en el Vivo X el Rock.

Wendy Sulca se mostró emocionada por su participación en el festival.

A través de su cuenta de Instagram, Jhovan Tomasevich dio su punto su vista por las críticas de algunos seguidores del famoso festival. “Las redes sociales están explotando porque hoy salió el cartel”, escribió.

Jhovan Tomasevich usó sus redes para responder a los detractores de la cumbia.

Además, el artista adjunto un video donde dio a conocer sus impresiones: “Las redes sociales son un caos porque hoy (ayer) por la mañana se reveló el nuevo cartel de ‘Vivo X el Rock’, el que hoy por hoy es el festival más importante de nuestro país. Muchos han quedado sorprendidos, pero les voy a decir porque yo no, y es porque hace más de 3 años que vengo trabajando en Movistar Música y desde el inicio nos dimos cuenta que el Perú no es cumbia, no es rock, no es pop”.

El mensaje de Jhovan Tomasevich fue bien recibido por sus seguidores, quienes no dudaron en rescatar sus palabras en defensa de los diversos géneros musicales, sobre todo, de la cumbia.

“Cuánta discriminación, que vergüenza”, “Festival Vivo x el Rock, pero muero por la cumbia”, “Bien dicho”, “Grande”, “Ese es mi Jhovan. Todos se quejan al final van ca bailar”, son algunos de los comentarios que se ven en la red de Tomasevich.

The Strokes fue una de las primeras bandas anunciadas fue una de las primeras bandas anunciadas

Cabe mencionar que el clip superó las 4 mi reproducciones.

Vivo X el Rock: Lista completa

CARTEL INTERNACIONAL

The Strokes

Slipknot

Interpol

Fito Páez

Bullet For My Valentine

The Rasmus

Don Diablo

Mago de Oz

Cuarteto de Nos

El Mató a un Policía Motorizado

Carajo

A.N.I.M.A.L.

Don Tetto

2 Minutos

ESCENARIO POP/ROCK (EXPLANDA DE SAN MARCOS)

Mar de Copas

Libido

Amen

Río

Raúl Romero

Zen

Chabelos

Pedro Suárez Vértiz - La Banda

6 Voltios

Daniel F

Cuchillazo

Diazepunk

Difonía

Trémolo

Campo de Almas

Dolores Delirio

Cementerio Club

Inyectores

Por Hablar

Ni Voz Ni Voto

Autobús

Plutonio de Alto Grado

Mundaka

Clara Yolks

ESCENARIO FUSIÓN (CAMPO ALTERNO DE SAN MARCOS)

Deyvis Orosco

Armonia 10

Los Shapis

Mauricio Mesones

Tourista

We The Lion

Temple Sour

Laguna Pai

La Mente

Hey Hey Camaguey

Kanaku y El Tigre

Uchpa

Los Mojarras

M2H

Olaya Sound System

Los Outsaiders

Los Mirlos

Barrio Calavera

No Recomendable

Wendy Sulca

DUB CORNER

Lima Sound System

CARPA RED BULL

Batalla de los Gallos

DJs

Vivo x el Rock