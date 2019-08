Revelan por qué Liam Hemsworth pidió el divorcio a Miley Cyrus

A los pocos días de darse a conocer la separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, el actor australiano sorprendió con la rápida solicitud de divorcio, actitud que confirmó que todo acabó entre ambas estrellas.

El hermano menor de Chris Hemsworth contrató a la temida abogada Laura Wasser, conocida como 'La Reina de los Divorcios de Hollywood', quien ha llevado famosos casos como los de Angelina Jolie-Brad Pitt y Johnny Depp-Amber Heard.

No obstante, todo el mundo se preguntó por qué Liam Hemsworth aceleró los papeles del divorcio. Según la revista US Weekly, la razón fue el fuerte acercamiento de Miley Cyrus con Kaitlynn Carter, con quien la cantante fue captada besándose.

Miley Cyrus se fue a un campo para reflexionar tras el anuncio de la separación. Foto: Instagram.

Tras el escándalo de las fotos de la supuesta infidelidad, que la cantante desmintió a través de su redes, la convivencia familiar y las muestras de afecto en la más reciente entrega de los MTV Video Music Awards, donde Kaitlynn acompañó a Miley, el actor dio el primer paso para desligarse de su aún esposa.

El mismo medio señaló que Liam Hemsworth tenía la esperanza de arreglar su matrimonio, pero las últimas circunstancias no le gustaron a él ni a su familia.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth durante una alfombra roja: Foto: Instagram.

“Tuvo la pequeña esperanza que podrían resolverlo, pero todas esas fotos de ella y Kaitlynn terminaron con eso. Liam proviene de una familia muy conservadora y su familia se asustó”, aseguró un informante al portal.

¿Miley Cyrus le dedica “Slide Away" a Liam Hemsworth?

Durante su presentación en los MTV Video Music Awards, Miley Cyrus interpretó “Slide Away”, tema que muchos seguidores aseguraron que fue dedicad a Liam Hemsworth.

Miley Cyrus niega infidelidad

Tras la circulación de las fotos, donde Miley Cyrus apareció besando a la bloguera Kaitlynn Carter, la cantante fue señalada por no respetar su matrimonio.

Ante la ola de críticas, Miley Cyrus envió un comunicado y negó haber engañado a su esposo.

Miley Cyrus y su mensaje donde niega infidelidad. Foto: Intagram.

"Puedo aceptar que la vida que elegí significa que debo vivir completamente abierta y transparentemente con mis fans. Lo que no puedo aceptar es que digan que estoy mintiendo para cubrir un crimen que no cometí. No tengo nada que esconder”, escribió.