Michael Jackson y su impactante transformación a través de las cirugías [FOTOS]

El ‘Rey del Pop’ Michael Jackson ha marcado un antes y después en el género tras sus impecables éxitos musicales como ‘Thriller’, ‘They dont care about us’, entre otros.

Como sucede con toda estrella de la música, su vida personal no ha podido estar ajena a los reflectores. En este sentido, ha sido sus transformaciones físicas uno de los temas más comentados alrededor de “The King of Kings”.

¿Cómo ha sido la evolución de Michael Jackson? Imágenes revelan su transformación desde que emprendió su carrera musical a la edad de los 11 años.

Para entonces, Michael formaba parte de la agrupación ‘Jackson 5’, grupo de música de funk, pop y soul que conformaba con sus hermanos. Similar a sus familiares, ‘MJ’ era un niño afrodescendiente que llamaba la atención por su pelo rizado, nariz ancha y tez morena.

Durante su adolescencia, con una carrera musical como solista ya emprendida, Michael Jackson empezó a experimentar las primeras inconformidades con su aspecto físico. Por ello decidió realizarse un tratamiento que aclararía el color de su piel de manera progresiva.

Así se le pudo observar en sus videoclips ‘Billie Jean’ o ‘Dont stop till you get enough’.

Una sorpresiva caída en 1978 lo llevó al quirófano y desde ahí ocurrió la transformación que cambiaría su apariencia para siempre.

El videoclip ‘Black or White’ expuso su radical cambio. Ahora lucía una nariz más fina y puntiaguda. En la sala de operaciones, reveló después, se puso una prótesis en el mentón, una rinoplastia y hasta injertos en el cuello cabelludo.

Sin embargo, el aspecto que más destacó fue el de su color de piel, el cual ya no era el mismo.

En un encuentro con la artista Oprah Winfrey, Michael Jackson confesó que tuvo que seguir un tratamiento para blanquear su piel debido a la enfermedad del vitiligo que afrontaba.

Michael Jackson y su asombrosa transformación

Un compañero del ‘Rey del Pop’ señaló que una de las razones por las que este decidió blanquearse fue el querer evitar ver el rostro de su padre cada vez que se miraba al espejo: “Me comentó que tenía que operarse ya que no soportaba ver la cara de su padre cada vez que se miraba al espejo”.

Con el paso de los años, se volvió irreconocible; sin embargo, su talento nunca se desvaneció. Fue su principal arma, hasta el final de su vida, aquel 25 de junio de 2009, fecha muy cercana al que sería su último tour “Michael Jackson: This is it”.