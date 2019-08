Abogada de Macarena Vélez indicó que “EEG” minimizó denuncia de modelo

Macarena Vélez es uno de los personajes mediáticos que ha estado en boca de todo estos últimos días, luego que se hiciera público el video que grabó el abogado Adolfo Bazán intentando besarla en una concurrida discoteca en Lince.

Tras lo acontecido el pasado domingo 18 de agosto, Macarena Vélez no ha sido la misma persona: ha perdido las ganas de comer, no duerme bien, le aquejan los dolores de cabeza y hasta pensó en desaparecer.

Abogada de Macarena Vélez habla sobre situación actual de la modelo. (Foto: captura)

En una reciente entrevista, la abogada de la modelo explica cuál es la situación actual de la expareja de Said Palao, y habló sobre su salida de “Esto es Guerra”.

“Para Macarena fue un poco tardío. Perdió el trabajo, perdió muchas cosas, no está en Lima, no quiere estar en Lima, porque se siente agobiada por los medios de prensa. Ha sentido mucho miedo, mucho miedo (...) En algún momento ella ya no quiso continuar con esto”, indicó Katty Cachay en entrevista con Carlos Cacho.

Asimismo, la defensa de Macarena Vélez reprochó que los jefes de la modelo no hayan investigado sobre lo que estaba pasando como para despedirla del reality de América TV.

“Eso es lo más lamentable (que haya sido retirada de ‘Esto es Guerra’) y lo más desastroso, no haber tenido el respaldo correspondiente de su productora. Eso es lo que probablemente más le ha dolido. A ella le indican que fue un escándalo más (...) Sentenciaron sin los medios probatorios. No debió ser así, ellos debieron dejarla que presente sus descargos, de que ella indique que está denunciando”, aclaró la abogada que lleva el caso de la expareja de Said Palao.

La letrada señaló que la exparticipante de “Esto es Guerra” no la pasó bien los primeros días, y evitó hablar sobre el accionar de Said Palao.

Carlos Cacho hace un llamado a productora de “Esto es Guerra” y le da consejo a Said Palao

Por su parte, el maquillador Carlos Cacho se dirigió a la productora de “Esto es Guerra” por el despido de Macarena Vélez.

“Desde acá, invoco a Mariana Ramirez del Villar, la productora y dueña de Pro TV, que supervise, que vea, reajustes y que se dé la oportunidad de nuevamente revisar el tema Macarena Vélez”, manifestó el presentador de “Yo Carlos”.

Carlos Cacho hizo un llamado de reflexión a Said Palao. (Foto: captura)

En otro momento, el personaje de la farándula le hizo un llamado a Said Palao y le sugirió que se ponga en contacto con su expareja Macarena Vélez.

“Yo invoco a tu sabiduría, Said, que la llames, que hables con ella. A los caballeros se les conoce en estas circunstancias, déjame decirte. Agarra tu celular y pégale una llamada, porque finalmente ha sido una persona con la que has vivido momentos importantes en tu vida”, agregó el maquillador.