Lesly Águila envía contundente mensaje a quienes la critican por su aspecto físico

Lesly Águila decidió pronunciarse a través de Instagram luego de haber recibido varios comentarios en los que la criticaron por su apariencia. En su publicación, la cantante de “Corazón serrano” contó cuáles fueron los insultos que lanzaron contra ella por su imagen.

“Que Lesly estás gorda, tienes mucha papada, estás flaca, más papa al caldo, no te vistas así, no publiques fotos en bikini, entre miles de insultos que no acabaría al escribirlos”, señaló al inicio de su post en Instagram.

Según opinó, la belleza física se ha sobrevalorado a tal punto que se ha dejado de tomar importancia a las virtudes de las personas. “Nos hemos acostumbrado a fijarnos tanto en lo físico que nos olvidamos en amarnos tal y como somos”, señaló.

Lesly Águila se mostró indignada ante el hecho de que muchas personas se escondan tras las redes sociales para emitir fuertes insultos.

“Nos creemos con tanta autoridad de poner calificativos ofensivos detrás de una red social. Claro, es que no somos lo suficientemente valientes de poder enfrentar a alguien cara a cara”, aseveró.

La vocalista de “Corazón serrano” confesó que hace unos años las críticas la afectaban mucho emocionalmente a tal punto que solía deprimirse. “Acepto que hace muchos años recibía mucho más este tipo de ataques que, la verdad, me deprimían, ya que tenía un pensamiento equivocado”, indicó.

Sin embargo, aseguró que hoy es una persona segura de sí misma, por lo que no le importa los comentarios negativos que pueda recibir.

“Pero, ¿ustedes creen que a estas alturas me va a afectar algo similar a lo que viví hace años? ¡No señores! Yo seguiré con lo mío, haciendo música, publicando todas las fotos o videos posibles porque así yo lo quiero, porque me amo tal y como soy, porque al fin y al cabo lo que te hace hermosa y única son tus acciones y la tranquilidad de que día a día te conviertes en una mejor persona, y eso lo consigues obrando bien . ¡Sé feliz! La vida es una sola”, finalizó en su publicación de Instagram.

Lesly Águila es criticada por foto en bikini

La cantante Lesly Águila sorprendió a sus fans en Instagram al compartir una foto donde aparecía usando un bikini blanco. En dicha imagen, uno de los cibernautas escribió “¡Estás gordita!”

Al ver el comentario del usuario, los seguidores de la cantante no dudaron en defenderla, diciéndole que su cuerpo tenía una bonita figura.