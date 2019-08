Juliana Oxenford llama “cobardes” a quienes crean cuentas falsas para atacarla

Juliana Oxenford es una de las figuras peruanas más activa en las redes sociales. La periodista suele pronunciarse sobre los temas más polémicos en nuestro país a través de sus diferentes cuentas.

En diversas oportunidades, la comunicadora ha tenido fuertes enfrentamientos online por manifestar abiertamente su posición sobre un determinado tema, sobre todo cuando ha opinado en contra del Fujimorismo.

En una de sus recientes publicaciones, la conductora de "90 segundos: Edición central″, lanzó un fuerte mensaje en el que aseguró que hay quienes se crean cuentas falsas en redes sociales tan solo para atacarla.

“Esto es crear cuentas falsas para generar ataques es lo más cobarde que he visto. Se equivocaron conmigo", aseveró.

Juliana Oxenford se mostró totalmente indignada ante esta situación que la tiene agobiada. "Yo no le deseo la muerte a nadie y nunca he mentido difamando a una persona. Una cosa es cuestionar, opinar, preguntar y otra jugar sucio. Se equivocaron de periodista”, añadió.

Juliana Oxenford. Fuente: Twitter.

Al ver el mensaje de la periodista, sus seguidores se solidarizaron con ella y le pidieron que no hiciera caso a las críticas que surgieran en su contra.

Sin embargo, hubo quienes cuestionaron a Juliana Oxenford por sus opiniones en relación a distintos temas de la política peruana.

Es necesario precisar que se califican como “Fujitrolls” a funcionarios o partidarios de Fuerza Popular que crean cuentas falsas para defender a como de lugar las políticas de su partido.

¿Juliana Oxenford fue despedida de Latina?

A fines de julio de este año, Juliana Oxenford anunció que se iría de vacaciones familiares, tras lo cual se especuló que habría sido despedida de Latina.

Sin embargo, luego de unos días, la periodista se pronunció en Instagram para aclarar su futuro laboral en dicho canal.

“Ahora sí, de vuelta al ruedo. Nos vemos 7.30pm (un poco más tarde de lo normal por los Panamericanos) en #90Central. No señores, no me han sacado y tampoco he renunciado. No sé de donde inventan tantas fantasías cada vez que salgo de vacaciones. En todo caso, cuando suceda, seré yo la primera en contárselos”, escribió en la citada red social.