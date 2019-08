Juan Gabriel: La trágica y exitosa historia de vida del ‘Divo de Juárez’

Juan Gabriel fue uno de los cantantes más representantes de Latinoamérica, por sus conmovedores temas, a puro sentimiento. Sin embargo, poco se sabe de las letras de su canciones que relatan la vida, historia y carrera musical del ‘Divo de Juaréz’.

Aquí te contamos cómo es que Juan Gabriel se inmortalizó en la memoria de millones de seguidores.

Juan Gabriel nació un 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, el día en que lo nombraron Alberto Aguilera Valadez.

El cantante mexicano vivió una infancia dura lejos de sus nueve hermanos mayores en un orfanato, tras la muerte de su padre por esquizofrenia y la separación de su madre, quien tuvo que abandonarlo porque no podía sostener a sus otros hijos.

De ahí que Juan Gabriel plasma su dolor y soledad en “Yo no nací para amar”, una canción que menciona “por lo que quieras tú más ven, más compasión de mí tu ten. Mira mi soledad, mira mi soledad que no me sienta nada bien”, es la historia de su abandono y sufrimiento.

Ya adolescente, a los 16 años, el intérprete escapa del orfanato y va en busca de su sueño de convertirse en artista.

Se inició en bares de la Ciudad Juárez, cantando sus primeras composiciones. Luego viajó a la ciudad de México y tocó las puertas de las casas discográficas, pero en una de ellas, se le acusó de robo por error y fue privado de su libertad durante 18 meses en la cárcel.

En 1971, nace el verdadero Juan Gabriel, la unión del nombre de su maestro Juan Contreras y a su padre Gabriel Aguilera. Para ese entonces, antes de cumplir la mayoría de edad ya contaba con más de 300 canciones.

Allí comienza su camino al estrellato con temas como “No tengo dinero”, “Se me olvidó otra vez”, “Siempre en mi mente”, letras que también fueron interpretadas por otros cantantes. Además de “El Alma Joven”, su primera grabación llamada, con la que ganó un disco de oro.

La historia de amor de Juan Gabriel y sus hijos

Juan Gabriel y su mejor amiga Laura Salas tuvieron un hijo llamado Iván Gabriel, el primer hijo y el único hijo biológico del cantante mexicano, gracias a la inseminación artificial. Ella cumplió el sueño del ‘Divo de Juárez’ de ser padre.

Los otros hijos de Juan Gabriel son adoptados, el primero lo acogió a los 12 años de edad y llamó Alberto Aguilera Jr. luego siguieron Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel, tres chicos que adoptó de un orfanato, lugar donde él también abandonado.

Los conflictos llegaron cuando el hijo de Alberto Aguilera Jr. fue acusado de robo por tarjeta de crédito. El escándalo hizo que ’Juanga’ pidiera una orden de restricción para que el mayor de sus herederos no se acercara a él.

El hijo de Alberto y nieto del cantante falleció a los 23 años por sobredosis de drogas, ello impidió que se pudieran reconciliar padre e hijo.

Juan Gabriel: Días antes de su muerte

Desde el 2014, Juan Gabriel estuvo delicado de salud a causa de una neumonía que lo alejó de los escenarios. Pero en 2016, ya recuperado, se encontraba en su gira “MeXXIco es todo” en los Estados Unidos, donde se presentó en las Vegas, Nevada y en Los Ángeles.

Su último show sería el 26 de agosto en “The Forum” de Los Ángeles con un homenaje a Rocío Dúrcal, gran amiga de la estrella.

Dos días después, Juan Gabriel sufrió de un infarto agudo al miocardio en su departamento en la playa de Santa Mónica, California cuando estaba preparándose para su próximo concierto en Texas.

Fue a las 11:17 de la mañana del domingo 28 de agosto de 2016, el corazón de 'Juanga' con 66 años dejó de latir y dejó un gran vacío en el de sus seguidores alrededor del mundo.

El último mensaje en la pantalla de su concierto en Los Ángeles se leyó: “Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son”

Sus restos fueron cremados en Anaheim, California, el 29 de agosto de 2016.

