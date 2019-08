Abogada de Gianella Ydoña asegura que Josimar le dislocó el tobillo a su aún esposa

Pese a que Gianella Ydoña desautorizó que se hable respecto a la denuncia contra Josimar Fidel por violencia física, psicológica y patrimonial, su abogada reveló detalles de lo que sucedió en el video donde se le escucha llorar a la aún esposa del salsero.

En las imágenes que fueron difundidas por el propio Josimar, Gianella Ydoña le dice al cantante que la está pegando delante de su hijo entre lágrimas.

La abogada de ‘La protagonista’ de Josimar reveló que además del golpe a su nariz, el salsero le dislocó el tobillo.

Gianella Ydoña denunciará al cantante de salsa por violencia física, psicológica y patrimonial

“El día que salen estos videos donde ella lo empieza a filmar porque tenía en brazos a su hijos, él le había tirado ya un puñete y le había agredido en la cara, patadas, reiteradas veces, la dejó incluso con el tobillo dislocado, es por eso que él le dice ' vamos, te quiero llevar', pero en el estado de shock en el que estaba (Gianella Ydoña), con el niño en brazos”, contó la letrada.

La operación a la nariz no sería por motivos estéticos, sino por el fuerte golpe que habría recibido la joven por parte de Josimar.

"Este no era una promesa, no era consecuencia de vanidad, ella le estaba pidiendo que 'oye me propinaste un golpe, subsana lo que hiciste'", expresó enfurecida la abogada.

Los daños a la joven estarían expuestos hasta el momento. “Han quedado como rezagos, en primer lugar, la desviación del tabique que aún conserva por producto del golpe que le dio Josimar y del pie y del talón que incluso no puede usar zapatos de taco a raíz de esta situación el 22 de febrero”, finalizó.